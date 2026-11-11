Гол след гол: 29 попадения в 11-ия кръг на Елитната група до 15 години

Единадесетият кръг в Елитната група до 15 години предложи много емоции и общо 29 попадения. Голове паднаха във всичките осем срещи, а част от двубоите запазиха интригата до последния съдийски сигнал.

Най-убедителната победа постигна Етър, който се наложи с 5:0 като гост на ЦСКА 1948. Черно море и Левски спечелиха драматични срещи с по 3:2 съответно срещу Славия и Национал, а ЦСКА надви Лудогорец с 2:1 в дербито на кръга.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от 11-ия кръг на първенството.

Насладете се на головете от 11-ия кръг в Елитната група до 15 години!

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