Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол

Гол след гол: 29 попадения в 11-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 11 ное 2026 | 12:46
  • 296
  • 0

Единадесетият кръг в Елитната група до 15 години предложи много емоции и общо 29 попадения. Голове паднаха във всичките осем срещи, а част от двубоите запазиха интригата до последния съдийски сигнал.

Най-убедителната победа постигна Етър, който се наложи с 5:0 като гост на ЦСКА 1948. Черно море и Левски спечелиха драматични срещи с по 3:2 съответно срещу Славия и Национал, а ЦСКА надви Лудогорец с 2:1 в дербито на кръга.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от 11-ия кръг на първенството.

Насладете се на головете от 11-ия кръг в Елитната група до 15 години!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

  • 11 ное 2026 | 13:09
  • 799
  • 1
Талантите от Академия БФС се срещнаха с националите

Талантите от Академия БФС се срещнаха с националите

  • 11 ное 2026 | 12:37
  • 282
  • 0
Питас за бъдещето си: Чувствам се добре в ЦСКА

Питас за бъдещето си: Чувствам се добре в ЦСКА

  • 11 ное 2026 | 12:20
  • 1197
  • 4
Изтеглиха с 24 часа мач на Югоизток

Изтеглиха с 24 часа мач на Югоизток

  • 11 ное 2026 | 11:21
  • 755
  • 0
Кирил Десподов празнува 30-годишен юбилей

Кирил Десподов празнува 30-годишен юбилей

  • 11 ное 2026 | 11:20
  • 640
  • 1
Промяна на домакинство на мач за купата на АФЛ

Промяна на домакинство на мач за купата на АФЛ

  • 11 ное 2026 | 10:47
  • 738
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

  • 11 ное 2026 | 08:05
  • 29644
  • 134
Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

  • 11 ное 2026 | 13:09
  • 799
  • 1
Ман Юнайтед финализира преговорите с Почетино, но може да се наложи временен мениджър да води тима в дербито

Ман Юнайтед финализира преговорите с Почетино, но може да се наложи временен мениджър да води тима в дербито

  • 11 ное 2026 | 10:34
  • 12492
  • 15
Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

  • 11 ное 2026 | 12:42
  • 1998
  • 8
Раяна Димитрова след двойния световен триумф: Хейтът не успя да ме разколебае

Раяна Димитрова след двойния световен триумф: Хейтът не успя да ме разколебае

  • 11 ное 2026 | 11:33
  • 2810
  • 3
Напрежението между Мбапе и Дембеле продължава и трови атмосферата в националния отбор, твърдят във Франция

Напрежението между Мбапе и Дембеле продължава и трови атмосферата в националния отбор, твърдят във Франция

  • 11 ное 2026 | 10:17
  • 5998
  • 3