Паметникът на първите шампиони с ЦСКА вече е пред "Армията"

ЦСКА постави паметник на първите си герои пред новия стадион "Българска армия". Монументът е разположен пред сектор А и увековечава един от най-паметните моменти в историята на "червените" - спечелването на първата шампионска титла през 1948 година.

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Скулптурната композиция пресъздава легендарната снимка, на която капитанът Нако Чакмаков е вдигнат на ръце от своите съотборници с шампионския трофей. Така ЦСКА ще отдаде почит на футболистите, поставили началото на шампионската история на клуба, започнала още в годината на създаването му след драматичен успех над Левски.

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