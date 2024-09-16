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11-те на Беласица и Добруджа

  • 16 сеп 2024 | 15:51
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11-те на Беласица и Добруджа

Станаха ясни стартовите състави на Беласица и Добруджа. Двата тима се изправят един срещу друг в мач от деветия кръг на Втора професионална лига.

БЕЛАСИЦА – ДОБРУДЖА 0:0

Беласица: 1. Кирил Георгиев, 5. Мартин Русков, 7. Аспарух Шамкалов, 11. Таонса Аксел, 15. Атанас Карачоров, 20. Мартин Тодорски, 22. Валентин Костов, 52. Лукас Гроси, 55. Владимир Гогов, 90. Андон Гущеров, 99. Димитър Иванов

Добруджа: 13. Галин Григоров, 21. Николай Желязков, 3. Димитър Пиргов, 4. Петко Ганев, 15. Богдан Костов, 6. Ивайло Климентов, 27. Ангел Ангелов, 8. Лукас Кардозо, 28. Ивайло Михайлов, 31. Андриан Димитров, 75. Петър Георгиев

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