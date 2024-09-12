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Юношите на България с престижен успех в Германия

  • 12 сеп 2024 | 14:42
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Юношите на България с престижен успех в Германия

Селекцията на България U17 победи при визитата си на немска земя връстниците си от Вестфалия с 2:0. И двете попадения за българския тим реализира Кристиян Горянов. Той се разписа във 2-ата и 40-ата минута, с което материализира превъзходството на тима ни над домакините.

Вестфалия U17 – България U17 0:2

0:1 Кристиян Горянов 2‘
0:2 Кристиян Горянов 40‘

Състав България U17:

12 Пламен Пенев (В), 4 Валери Владимиров, 21 Венислав Михайлов (8 Радостин Стоилов 17‘), 16 Емануил Няголов (2 Борислав Стоичков 60‘), 6 Калоян Божков (К) (20 Борислав Пенков 45‘), 9 Калоян Пулев (5 Божидар Жечев 66‘), 10 Кристиян Горянов (18 Димитър Челебиев 50‘), 14 Мартин Портарски, 11 Никола Генчев (19 Максим Минков 45‘), 7 Рикардо Фернандеш (15 Божидар Христов 50‘), 3 Симеон Турлаков (17 Радослав Караманов 50‘)

Резерви: 1 Огнян Дилянов Владимиров, 15 Божидар Красимиров Христов, 5 Божидар Мирославов Жечев, 2 Борислав Бориславов Стоичков, 20 Борислав Николаев Пенков, 18 Димитър Димитров Челебиев, 19 Максим Весков Минков, 17 Радослав Иванов Караманов, 8 Радостин Светославов Стоилов

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