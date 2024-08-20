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БФС обяви съдийските назначения за шестия кръг на efbet Лига

  • 20 авг 2024 | 19:17
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БФС обяви съдийските назначения за шестия кръг на efbet Лига

БФС обяви съдийските назначения за шестия кръг на efbet Лига. Димитър Димитров ще свири двубоя между Левски и Хебър, а Васимир Ел-Хатиб е назначен на мача Арда - ЦСКА - София.

Ето всички назначения:

23 август 2024 г., петък, 19:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца

ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев

4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Красен Иванов Георгиев

СН:    Валентин Желев Добрев     
 

23 август 2024 г., петък, 21:15 ч.

ПФК Левски - ФК Хебър 1918

ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски

СН:    Костадин Ангелов Гергинов     

 

24 август 2024 г., събота, 19:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков

4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов

СН:    Цветан Кръстев Кръстев     

 

24 август 2024 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Ботев АД - Спартак 1918

ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков

СН:    Антон Симеонов Генов     

 

25 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов

СН:    Никола Петров Джугански     

 

25 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев

СН:    Кольо Димитров Данев     

 

26 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Живко Руменов Петров

4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова

СН:    Иван Захариев Вълчев     

 

26 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Черно море - ФК Крумовград

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов

4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Петър Георгиев Кузев    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев

СН:    Николай Георгиев Ангелов     

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