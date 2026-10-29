Луканов: Няма да позволя да унижават тези златни момчета

Наставникът на Янтра Емануел Луканов бе доволен от победата с 3:0 над Хебър. Специалистът похвали силно играчите си и каза, че няма да позволи да бъдат унижавани, но не обясни какво точно има предвид.

Янтра съсипа Хебър за едно полувреме

“Каквото и да кажа за момчетата ще е малко. Това са златни момчета. Уникален колектив. Раздават се на терена. Няма да позволя никога да се отнасят с неуважение към тях и да бъдат унижавани. Адаптирахме се към терена, вкарахме три гола, можеше и повече. Ако хванем тази вълна, можем да постигнем солидни неща”, каза Луканов.

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