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Митов: След първия гол все едно се предадохме

  • 29 окт 2026 | 20:05
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Старши треньорът на Хебър Николай Митов не скри разочарованието си след поражението с 0:3 от Янтра в двубой от Втора лига. Наставникът призна, че неговият отбор е загубил организацията в играта си след първото попадение и определи успеха на съперника като напълно заслужен.

„При 0:0 имахме ситуация. След първия гол организацията в играта ни се загуби и Янтра заслужено победи. Има и такива мачове, трябва да си вземем поуки“, заяви Митов.

Янтра съсипа Хебър за едно полувреме
Янтра съсипа Хебър за едно полувреме

Специалистът беше критичен към поведението на своите футболисти след допуснатото попадение и призна, че отборът има сериозни проблеми, върху които трябва да работи.

„Организацията на играта куцаше след гола. Все едно се предадохме. Явно липса на характер. Не сме това, което трябва да бъдем. Имаме много работа. Не сме сформирани, не можем да се окомплектоваме всички“, допълни наставникът на Хебър.

Митов коментира накратко и предстоящия ангажимент на тима в турнира за Купата на България, като подчерта, че първенството остава основен приоритет.

„Като дойде време, ще изиграем мача за Купата. Първенството е важно“, завърши треньорът.

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