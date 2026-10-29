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  2. Борислав 2009 (Първомай)

Старши треньорът на Борислав (Първомай) подаде оставка

  • 29 окт 2026 | 20:42
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Старши треньорът на Борислав (Първомай) подаде оставка

Старши треньорът на Борислав (Първомай) Николай Бонев подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. Решението беше взето по време на днешното заседание на Управителния съвет.

Въпреки раздялата с представителния тим, специалистът ще продължи да бъде част от Борислав. Бонев остава на работа в детско-юношеската школа на клуба, където ще продължи да води отбора до 15 години (U15).

Междувременно ръководството на Борислав (Първомай) вече води преговори с нов наставник, който да поеме мъжкия състав. От клуба обявиха, че допълнителна информация ще бъде предоставена своевременно.

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