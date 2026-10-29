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Милчо Ангелов след двата гола срещу Хебър: По-важно е отборът да върви, отколкото кой бележи

  • 29 окт 2026 | 20:01
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Нападателят на Янтра Милчо Ангелов коментира убедителната победа с 3:0 над Хебър в двубой от Втора лига. Голмайсторът се превърна в един от главните герои за успеха на тима от Габрово, след като реализира две от попаденията. Ангелов изрази задоволството си от представянето на отбора и подчерта, че колективните успехи са по-важни от индивидуалните отличия.

„Направихме много добър мач. Много важна победа за нас. Радвам се, че бележа голове, но по-важното е отборът да върви. Няма значение дали аз ще вкарам, или някой друг“, заяви нападателят.

Янтра съсипа Хебър за едно полувреме
Янтра съсипа Хебър за едно полувреме

Ангелов коментира и възможността да се пребори за голмайсторския приз във Втора лига, като подчерта, че основната му цел е да поддържа постоянно добро ниво.

„Целя се да се представям добре във всеки мач. Ако стигна до голмайсторския приз, това ще бъде плюс. Ние излизаме срещу всеки отбор на 100% и се надяваме да стигаме до победата (визирайки следващия двубой)“, допълни футболистът на Янтра.

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