Резултати, голмайстори и класиране след третия кръг на Югоизточната Трета лига

През уикенда се изиграха всички мачове от третия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерите Черноморец (Бургас) и Марица (Пловдив) са с пълен актив от 9 точки след нови победи, съответно срещу Ямбол и Родопа (Смолян).
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
16 август 2024 г., петък, 18:00 ч:
Загорец (Нова Загора) - Секирово (Раковски) 1:0
1:0-Мариян Тонев (84)
17 август 2024 г., събота, 18:00 ч:
Гигант (Съединение) - Марица (Милево) 1:1
0:1-Ангел Здравчев (30)
1:1-Агоп Копчиян (75)
ФК Свиленград (Свиленград) - Карнобат (Карнобат) 3:2
1:0-Христо Христов (1)
2:0-Юлиян Шекеров (20)
2:1-Иван Скерлев (40)
2:2-Ненко Петров (60)
3:2-Емил Зотев (73 дузпа)
Черноморец (Бургас) - ФК Ямбол (Ямбол) 2:0
1:0-Живко Петков (43 дузпа)
2:0-Михаил Михов (45)
Розова долина (Казанлък) - Спартак (Пловдив) 1:1
1:0-Йордан Желев (23)
1:1-Тодор Тодоров (33)
Марица (Пловдив) - Родопа (Смолян) 2:1
1:0-Атанас Ташолов (45)
2:0-Олджай Алиев (80)
2:1-Михаел Кисьов (82)
Атлетик (Куклен) - Саяна (Хасково) 0:0
17 август 2024 г., събота, 19:30 ч:
Созопол (Созопол) - Асеновец (Асеновград) 0:2
0:1-Стоян Славков (27)
0:2-Халибрям Кърмаджъ (81)
18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч:
Локомотив II (Пловдив) - Димитровград (Димитровград) 2:2
1:0-Васил Църцев (23 дузпа)
1:1-Николай Горанчев (40)
1:2-Николай Горанчев (42)
2:2-Мерт Салим (55)
Ботев III (Пловдив) - Левски (Карлово) 0:2
0:1-автогол (27)
0:2-Ахмед Сюнетчиев (35
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