Резултати, голмайстори и класиране след третия кръг на Югоизточната Трета лига

През уикенда се изиграха всички мачове от третия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерите Черноморец (Бургас) и Марица (Пловдив) са с пълен актив от 9 точки след нови победи, съответно срещу Ямбол и Родопа (Смолян).

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

16 август 2024 г., петък, 18:00 ч:

Загорец (Нова Загора) - Секирово (Раковски) 1:0

1:0-Мариян Тонев (84)

17 август 2024 г., събота, 18:00 ч:

Гигант (Съединение) - Марица (Милево) 1:1

0:1-Ангел Здравчев (30)

1:1-Агоп Копчиян (75)

ФК Свиленград (Свиленград) - Карнобат (Карнобат) 3:2

1:0-Христо Христов (1)

2:0-Юлиян Шекеров (20)

2:1-Иван Скерлев (40)

2:2-Ненко Петров (60)

3:2-Емил Зотев (73 дузпа)

Черноморец (Бургас) - ФК Ямбол (Ямбол) 2:0

1:0-Живко Петков (43 дузпа)

2:0-Михаил Михов (45)

Розова долина (Казанлък) - Спартак (Пловдив) 1:1

1:0-Йордан Желев (23)

1:1-Тодор Тодоров (33)

Марица (Пловдив) - Родопа (Смолян) 2:1

1:0-Атанас Ташолов (45)

2:0-Олджай Алиев (80)

2:1-Михаел Кисьов (82)

Атлетик (Куклен) - Саяна (Хасково) 0:0

17 август 2024 г., събота, 19:30 ч:

Созопол (Созопол) - Асеновец (Асеновград) 0:2

0:1-Стоян Славков (27)

0:2-Халибрям Кърмаджъ (81)

18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч:

Локомотив II (Пловдив) - Димитровград (Димитровград) 2:2

1:0-Васил Църцев (23 дузпа)

1:1-Николай Горанчев (40)

1:2-Николай Горанчев (42)

2:2-Мерт Салим (55)

Ботев III (Пловдив) - Левски (Карлово) 0:2

0:1-автогол (27)

0:2-Ахмед Сюнетчиев (35

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