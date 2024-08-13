Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Обявиха съдията за Лудогорец - Левски

Обявиха съдията за Лудогорец - Левски

  • 13 авг 2024 | 18:32
  • 3567
  • 28
Обявиха съдията за Лудогорец - Левски

Георги Кабаков ще ръководи срещата от петия кръг на efbet Лига между Лудогорец и Левски. Негови помощници ще са Мартин Маргаритов и Диян Вълков. За ВАР ще отговарят Драгомир Драганов и Мартин Великов.Столичното дерби между ЦСКА - София и Славия е поворено на Волен Чинков.

Ето всички съдийски назначения за петия кръг на efbet Лига:

16 август 2024 г., петък, 19:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Илиян Петров Капарашев

СН:    Георги Крумов Виделов     

 

16 август 2024 г., петък, 21:15 ч.

ФК Крумовград - ПФК Берое - Стара Загора

ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров    ВАР:    Петър Георгиев Кузев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов

СН:    Георги Владимиров Игнатов     

17 август 2024 г., събота, 19:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Славия 1913

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Тодор Василев Вуков

4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов

СН:    Радан Василев Мирянов     

 

17 август 2024 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Мартин Живков Великов

СН:    Георги Генов Нарлев     

18 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК ЦСКА 1948

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Димитър Димитров Димитров

СН:    Александър Костадинов Костадинов     

 

18 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев АД

ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Станислав Лазаров Станев

4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Християна Красимирова Гутева

СН:    Георги Василев Йорданов     

19 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Септември Сф

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов

4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Денислав Йорданов Сталев

СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     

 

19 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Черно море

ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов

СН:    Петър Стоянов Петров     

Следвай ни:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Футболист на Черно море със съмнения за тежка контузия

Футболист на Черно море със съмнения за тежка контузия

  • 13 авг 2024 | 15:35
  • 1903
  • 1
Захари Сираков: Не вкарахме, разочаровани сме

Захари Сираков: Не вкарахме, разочаровани сме

  • 13 авг 2024 | 14:27
  • 2257
  • 1
Валери Свиленов: В Ботевград винаги е трудно

Валери Свиленов: В Ботевград винаги е трудно

  • 13 авг 2024 | 13:58
  • 1502
  • 2
Борислав Кьосев: Максимумът от всеки мач

Борислав Кьосев: Максимумът от всеки мач

  • 13 авг 2024 | 13:30
  • 1450
  • 2
Пълен стадион очаква Лудогорец - Карабах

Пълен стадион очаква Лудогорец - Карабах

  • 13 авг 2024 | 13:08
  • 1939
  • 19
Тежка контузия за футболист на Монтана

Тежка контузия за футболист на Монтана

  • 13 авг 2024 | 12:55
  • 1819
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Карабах, "орлите" с две промени

11-те на Лудогорец и Карабах, "орлите" с две промени

  • 13 авг 2024 | 19:57
  • 1096
  • 3
Лудогорец намери заместник на Текпетей, привлича национал на България

Лудогорец намери заместник на Текпетей, привлича национал на България

  • 13 авг 2024 | 19:08
  • 9778
  • 24
Карлос Насар в България: Чувствам се като герой, но лимитът ми е още много далече

Карлос Насар в България: Чувствам се като герой, но лимитът ми е още много далече

  • 13 авг 2024 | 14:31
  • 22735
  • 73
Майката на Карлос Насар: За мен е важно той да бъде щастлив

Майката на Карлос Насар: За мен е важно той да бъде щастлив

  • 13 авг 2024 | 14:10
  • 23753
  • 21
Субименди излъгал Ливърпул, мърсисайдци нямат алтернатива

Субименди излъгал Ливърпул, мърсисайдци нямат алтернатива

  • 13 авг 2024 | 11:25
  • 22146
  • 39
Делото срещу Ман Сити започва с месец по-рано

Делото срещу Ман Сити започва с месец по-рано

  • 13 авг 2024 | 09:38
  • 16899
  • 38