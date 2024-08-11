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Медалистите от предпоследния ден на Олимпийските игри в Париж

  • 11 авг 2024 | 01:51
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Медалистите от предпоследния ден на Олимпийските игри в Париж

Днес бяха раздадени 39 комплекта медали на Олимпийските игри в Париж. Ето и всички призьори:

художествена гимнастика, многобой ансамбли: 
1. Китай - 69.800 точки (36.950 пет обръча и 32.850 три ленти и две топки) 
2. Израел - 68.850 (35.600 и 33.250) 
3. Италия - 68.100 (36.100 и 32.000) 
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4. БЪЛГАРИЯ - 67.800 (34.100 и 33.700)

лека атлетика, скок височина, мъже: 
1. Хамиш Кър (Нова Зеландия) - 2.36 метра 
2. Шелби МакЮън (САЩ) - 2.36 
3. Мутаз Еса Баршим (Катар) - 2.34 
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8. ТИХОМИР ИВАНОВ (БЪЛГАРИЯ) - 2.27

лека атлетика, маратон, мъже: 
1. Тамират Тола (Етиопия) - 2:06.26 часа
 2. Башир Абди (Белгия) - 2:06.47 
3. Бенсон Кипруто (Кения) - 2:07.00

лека атлетика, 100 метра с препятствия, жени:
 1. Масай Ръсел (САЩ) - 12.33 секунди 
2. Сирена Самба-Майела (Франция) - 12.34 
3. Джазмин Камачо-Куин (Пуерто Рико) - 12.36

лека атлетика, 800 метра, мъже: 
1. Еманюел Уаньони (Кения) - 1:41.19 минута 
2. Марко Апор (Канада) - 1:41.20     
3. Джамел Седжати (Алжир) - 1:41.50

лека атлетика, 1500 метра, жени: 
1. Фейт Кипиегон (Кения) - 3:51.29 минути, олимпийски рекорд     
2. Джесика Хъл (Австралия) - 3:52.56 
3. Джорджия Бел (Великобритания) - 3:52.61 

лека атлетика, 5000 метра, мъже: 
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) - 13:13.66 минути 
2. Роналд Квемой (Kения) - 13:15.04 
3. Грант Фишер (САЩ) - 13:15.13

лека атлетика, копие, жени: 
1. Харука Китагучи (Япония) - 65.80 метра 
2. Джо-Ан ван Дайк (Южна Африка) - 63.93 
3. Никола Огродникова (Чехия) - 63.68

лека атлетика, щафета 4 по 400 метра, мъже: 
1. САЩ (Кристофър Бейли, Върнън Норууд, Брайс Дедмън, Рей Бенджамин) - 2:54.43 минути, олимпийски рекорд 
2. Ботсвана (Баяпо Ндори, Бусанг Колин Кебинатшипи, Антони Песела, Лициле Тебого) - 2:54.53 
3. Великобритания (Алекс Хейдок-Уилсън, Матю Хъдсън-Смит, Люис Дейви, Чарли Добсън) - 2:55.83    

лека атлетика, щафета 4 по 400 метра, жени:
 1. САЩ (Шамиър Литъл, Сидни МакЛафлин-Леврон, Габриел Томас, Алексис Холмс) - 3:15.27 минути
 2. Нидерландия (Лике Клавер, Кателийн Петерс, Лисане де Вите, Фемке Бол) - 3:19.50 
3. Великобритания (Виктория Охуруогу, Лавиай Нилсън, Никол Йергинм, Амбър Анинг) - 3:19.72  

кану-каяк, едноместен каяк, 500 метра, жени: 
1. Лиза Карингтън (Нова Зеландия) - 1:47.36 минути 
2. Тамара Чипеш (Унгария) - 1:48.44  
3. Ема Йоргенсен (Дания) - 1:49.76

кану-каяк, едноместен каяк, 1000 метра, мъже:
 1. Йозеф Достал (Чехия) - 3:24.07 минути 
2. Балинт Копас (Унгария) - 3:24.76 
3. Адам Варга (Унгария) - 3:25.68

кану-каяк, едноместно кану 200 метра, жени:
 1. Кейти Винсънт (Канада) - 44.12 секунди (световен рекорд) 
2. Невин Харисън (САЩ) - 44.13 
3. Ярислейдис Сирило Дюбоа (Куба) - 44.36

спортно катерене, боулдър и лийд, жени: 
1. Яня Гарнбрет (Словения) - 168.5 точки 
2. Брук Рабуту (САЩ) - 156.0 
3. Джесика Пилц (Австрия) - 147.4

вдигане на тежести, категория до 81 килограма, жени: 
1. Солфрид Коанда (Норвегия) - 275 килограма - олимпийски рекорд (121 + 154 - олимпийски рекорд) 
2. Сара Ахмед (Египет) - 268 килограма (117 + 151) 
3. Нейси Дахомес (Еквадор) - 267 килограма (122 + 145)

вдигане на тежести, категория до 102 килограма, мъже:
 1. Лиу Хуанхуа (Китай) - 406 килограма (186 и 220)
 2. Акбар Джураев (Узбекистан) - 404 килограма (185 и 219) 
3. Яухени Циханцов (Беларус) - 402 килограма (183 и 219)

вдигане на тежести, категория +102 килограма, мъже: 
1. Лаша Талахадзе (Грузия) - 470 килограма (215 + 255) 
2. Вараждат Лалаян (Армения) - 467 килограма (215 + 252) 
3. Гор Минасян (Бахрейн) - 461 килограма (216 + 245)

волейбол, мъже: 
1. Франция 
2. Полша 
3. САЩ

Футбол, жени: 
1. САЩ 
2. Бразилия
 3. Германия

баскетбол, мъже: 
1. САЩ 
2. Франция 
3. Сърбия

скокове във вода, 10-метрова кула, мъже:
 1. Юан Цао (Китай) - 547.50 точки 
2. Рикуто Тамай (Япония) - 507.65 
3. Ноа Уилямс (Великобритания) - 497.35

артистично плуване, дуети: 
1. Китай (Лиуи Ван и Киани Ван) - 566.7483 точки
 2. Великобритания - 558.5367 
3. Нидерландия - 558.3963

тенис на маса, отборно състезание, жени: 
1. Китай (Чън Мън, Сун Инша, Ван Маню) 
2. Япония (Хина Хаята, Мива Харимото, Миу Хирано) 
3. Република Корея (Шин Юбин, Джън Джихи, Ли Еунхи)

водна топка, жени: 
1. Испания 
2. Австралия
 3. Нидерландия  

хандбал, жени: 
1. Норвегия 
2. Франция
 3. Дания

голф, жени: 
1. Лидия Ко (Нова Зеландия) - (-10)
 2. Естер Хензелайт (Германия) - (-8)
 3. Джанет Лин (Китай) - (-7)

модерен петобой, мъже: 
1. Ахмед Ел-Генди (Египет) - 1555 точки, световен рекорд
 2. Тайшу Сато (Япония) - 1542 
3. Джорджо Малан (Италия) - 1536
-----
22. ТОДОР МИХАЛЕВ (БЪЛГАРИЯ)

колоездене на писта, мадисън, мъже:
 1. Португалия - 55 точки 
2. Италия - 47 
3. Дания - 41 

борба, 74 кг свободен стил, мъже: 
1. Разамбек Жамалов (Узбекистан) 
2. Дайчи Такатани (Япония) 
3. Кайл Дейк (САЩ) и Чермен Валиев (Таджикистан)

борба, 125 кг свободен стил, мъже: 
1. Гено Петриашвили (Грузия) 
2. Амир Хосеин Заре (Иран) 
3. Таха Акгюл (Турция) и Гиорги Мешвидишвили (Азербайджан)

борба, 62 кг свободен стил, жени: 
1. Сакура Мотоки (Япония) 
2. Ирина Коляденко (Украйна) 
3. Айсулу Тинобекова (Киргизстан) и Грейс Булен (Норвегия)

Брейк-денс, мъже: 
1. Филип Ким/ник-нейм: Фил Уизард (Канада)
 2. Дани Дан/Данис Сивил (Франция) 
3. Виктор Монталво/Виктор (САЩ)

бокс, категория до 57 килограма, мъже:
 1. Абдумалик Халоков (Узбекистан) 
2. Мунарбек Сеитбек Уулу (Киргизстан)
 3. ХАВИЕР ИБАНИЕС (БЪЛГАРИЯ) и Чарли Синиър (Австралия)

бокс, категория до 57 килограма, жени: 
1. Лин Ю-Тин (Тайван) 
2. Юлия Шеремета (Полша) 
3. Есра Йълдъз (Турция) и Нести Петешио (Филипините) 
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 5. СВЕТЛАНА КАМЕНОВА (БЪЛГАРИЯ)

бокс, категория до 75 килограма, жени: 
1. Ли Циан (Китай) 
2. Атейна Байлон (Панама) 
3. Кейтлин Паркър (Австралия) и Синди Нгамба (Олимпийски отбор на бежанците)

бокс, категория над 92 килограма, мъже: 
1. Баходир Джалолов (Узбекистан)
 2. Аюб Гадфа (Испания) 
3. Нелви Тиафак (Германия) и Джамили Абуду (Франция)

таекуондо, категория над 80 килограма, мъже: 
1. Ариан Салими (Иран)
 2. Кейдън Кънингам  (Великобритания)
 3. Рафаел Алба (Куба) и Шейх Салах Сисе (Кот д'Ивоар)

таекуондо, категория над 67 килограма, жени: 
1. Алтеа Лорен (Франция) 
2. Светлана Осипова (Азербайджан) 
3. Лий Да-бин (Република Корея) и Нафия Куш (Турция)

плажен волейбол, мъже: 
1. Швеция (Давид Ахман, Йонатан Хелвиг) 
2. Германия (Клеменс Виклер, Нилс Елерс) 
3. Норвегия (Андерс Мол, Кристиан Сьорум)

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Снимки: Gettyimages

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