Полуфинал №2 в Париж: Франция 0:0 Италия! Следете мача ТУК!

Домакините и защитаващи титлата си от Франция излизат срещу световния шампион Италия във втория полуфинал на мъжкия волейболен турнир на Олимпиадата в Париж 2024.
Ивайло Иванов ще е втори съдия на полуфинала Франция - Италия
Втори съдия на срещата ще бъде българинът Ивайло Иванов.
Полша спечели люта битка със САЩ и е на олимпийски финал след 48 години
Победителят ще се класира за големия финал, където вече го очаква отборът на САЩ, който по-рано днес победи категорично европейския първенец и световен вицешампион Полша с 3:0 гейма.
ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ 0:0 (0:0)
ФРАНЦИЯ: Антоан Бризар, Жан Патри, Ървин Нгапет, Тревор Клевено, Бартелеми Шинениезе, Никола Льо Гоф - Женя Гребенников-либеро
Старши треньор: АНДРЕА ДЖАНИ
ИТАЛИЯ: Симоне Джанели, Юри Романо, Алесандро Микиелето, Даниеле Лавиа, Джанлука Галаси, Роберто Русо - Фабио Балазо-либеро
Старши треньор: ФЕРДИНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ.
Снимки: volleyballworld.com