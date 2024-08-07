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Полуфинал №2 в Париж: Франция 0:0 Италия! Следете мача ТУК!

  • 7 авг 2024 | 20:10
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Полуфинал №2 в Париж: Франция 0:0 Италия! Следете мача ТУК!

Домакините и защитаващи титлата си от Франция излизат срещу световния шампион Италия във втория полуфинал на мъжкия волейболен турнир на Олимпиадата в Париж 2024.

Ивайло Иванов ще е втори съдия на полуфинала Франция - Италия
Ивайло Иванов ще е втори съдия на полуфинала Франция - Италия

Втори съдия на срещата ще бъде българинът Ивайло Иванов.

Полша спечели люта битка със САЩ и е на олимпийски финал след 48 години
Полша спечели люта битка със САЩ и е на олимпийски финал след 48 години

Победителят ще се класира за големия финал, където вече го очаква отборът на САЩ, който по-рано днес победи категорично европейския първенец и световен вицешампион Полша с 3:0 гейма.

ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ 0:0 (0:0)

ФРАНЦИЯ: Антоан Бризар, Жан Патри, Ървин Нгапет, Тревор Клевено, Бартелеми Шинениезе, Никола Льо Гоф - Женя Гребенников-либеро

Старши треньор: АНДРЕА ДЖАНИ

ИТАЛИЯ: Симоне Джанели, Юри Романо, Алесандро Микиелето, Даниеле Лавиа, Джанлука Галаси, Роберто Русо - Фабио Балазо-либеро

Старши треньор: ФЕРДИНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ.

Снимки: volleyballworld.com

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