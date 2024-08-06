Кабаков ще свири "червеното" дерби в Бистрица

Георги Кабаков беше определен за главен рефер на дербито от четвъртия кръг на efbet Лига ЦСКА 1948 - ЦСКА - София. Мачът в Бистрица e в неделя от 19:00 часа. Лидерът във временното класиране Левски приема Крумовград, а рефер на този двубой ще бъде Волен Чинков.
9 август 2024 г., петък, 19:00 ч.
Славия - Спартак (Варна)
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Камен Михайлов Алексиев
9 август 2024 г., петък, 21:15 ч.
Арда (Кърджали) - Хебър (Пазарджик)
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски
АС1: Димитър Русанов Русев
АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
ВАР: Георги Николов Кабаков
АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Йордан Костадинов Иванов
10 август 2024 г., събота, 19:00 ч.
Берое - Локомотив (Пд)
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Светослав Станимиров Стойчев
АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
ВАР: Георги Димитров Давидов
АВАР: Илиян Петров Капарашев
СН: Крум Добринов Стоилов
10 август 2024 г., събота, 21:15 ч.
Левски - Крумовград
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Валентин Желев Добрев
11 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.
ЦСКА 1948 - ЦСКА - София
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
ВАР: Драгомир Димитров Драганов
АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Стоян Маринов Алексиев
12 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
Септември (Сф) - Локомотив (Сф)
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Милен Дончев Арабаджиев
АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Кристиян Николов Колев
АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Никола Петров Джугански
12 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
Черно море - Ботев (Враца)
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Георги Любомиров Минев
АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
ВАР: Георги Николов Кабаков
АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Станислав Георгиев Тодоров
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