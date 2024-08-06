Кабаков ще свири "червеното" дерби в Бистрица

Георги Кабаков беше определен за главен рефер на дербито от четвъртия кръг на efbet Лига ЦСКА 1948 - ЦСКА - София. Мачът в Бистрица e в неделя от 19:00 часа. Лидерът във временното класиране Левски приема Крумовград, а рефер на този двубой ще бъде Волен Чинков.

9 август 2024 г., петък, 19:00 ч.

Славия - Спартак (Варна)

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Камен Михайлов Алексиев

9 август 2024 г., петък, 21:15 ч.

Арда (Кърджали) - Хебър (Пазарджик)

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски

АС1: Димитър Русанов Русев

АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

ВАР: Георги Николов Кабаков

АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Йордан Костадинов Иванов

10 август 2024 г., събота, 19:00 ч.

Берое - Локомотив (Пд)

ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС1: Светослав Станимиров Стойчев

АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

ВАР: Георги Димитров Давидов

АВАР: Илиян Петров Капарашев

СН: Крум Добринов Стоилов

10 август 2024 г., събота, 21:15 ч.

Левски - Крумовград

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

ВАР: Никола Антонов Попов

АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Валентин Желев Добрев

11 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ЦСКА 1948 - ЦСКА - София

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

ВАР: Драгомир Димитров Драганов

АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Стоян Маринов Алексиев

12 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

Септември (Сф) - Локомотив (Сф)

ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Милен Дончев Арабаджиев

АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

ВАР: Кристиян Николов Колев

АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Никола Петров Джугански

12 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

Черно море - Ботев (Враца)

ГС: Димитър Димитров Димитров

АС1: Георги Любомиров Минев

АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

ВАР: Георги Николов Кабаков

АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Станислав Георгиев Тодоров

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