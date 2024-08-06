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  3. Кабаков ще свири "червеното" дерби в Бистрица

Кабаков ще свири "червеното" дерби в Бистрица

  • 6 авг 2024 | 19:29
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Кабаков ще свири "червеното" дерби в Бистрица

Георги Кабаков беше определен за главен рефер на дербито от четвъртия кръг на efbet Лига ЦСКА 1948 - ЦСКА - София. Мачът в Бистрица e в неделя от 19:00 часа. Лидерът във временното класиране Левски приема Крумовград, а рефер на този двубой ще бъде Волен Чинков.

9 август 2024 г., петък, 19:00 ч.
Славия - Спартак (Варна)
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Камен Михайлов Алексиев     

9 август 2024 г., петък, 21:15 ч.
Арда (Кърджали) - Хебър (Пазарджик) 
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски    
АС1: Димитър Русанов Русев 
АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев    
ВАР: Георги Николов Кабаков    
АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Йордан Костадинов Иванов     

10 август 2024 г., събота, 19:00 ч.
Берое - Локомотив (Пд)
ГС: Драгомир Димитров Драганов    
АС1: Светослав Станимиров Стойчев    
АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев    
ВАР: Георги Димитров Давидов    
АВАР: Илиян Петров Капарашев
СН: Крум Добринов Стоилов     

10 август 2024 г., събота, 21:15 ч.
Левски - Крумовград
ГС: Волен Валентинов Чинков    
АС1: Дениз Пиринов Соколов    
АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков    
ВАР: Никола Антонов Попов    
АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Валентин Желев Добрев     

11 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.
ЦСКА 1948 - ЦСКА - София 
ГС: Георги Николов Кабаков    
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов    
АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров    
ВАР: Драгомир Димитров Драганов    
АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Стоян Маринов Алексиев     

12 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
Септември (Сф) - Локомотив (Сф) 
ГС: Георги Димитров Давидов    
АС1: Милен Дончев Арабаджиев    
АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев    
ВАР: Кристиян Николов Колев    
АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Никола Петров Джугански     

12 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
Черно море - Ботев (Враца)
ГС: Димитър Димитров Димитров    
АС1: Георги Любомиров Минев    
АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Геро Георгиев Писков    
ВАР: Георги Николов Кабаков    
АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Станислав Георгиев Тодоров     

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