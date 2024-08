БФС бе домакин на международна партньорска среща

Българският футболен съюз бе домакин на международна партньорска среща по "Еразъм +" проекта FUTURE (Football Used as a Tool to edUcate childRen on sustainablE behaviours – Футболът като инструмент за обучение на децата за устойчиво поведение), в който централата си партнира с 4 национални футболни федерации (Латвия като кандидат, Литва, Унгария, България), испанския футболен клуб „Club Deportivo Elemental Dragones de Lavapiés“, силно ангажиран с устойчивостта, университета UNIMORE и обучителния център ForModena.

Участници в срещата от страна на БФС бяха Андрей Петров (Началник отдел "Стратегическо развитие"), Сани Панева (Мениджър Програми стратегическо развитие, Мениджър Екологична и социална устойчивост) и Юлия Кръстева (Мениджър Проекти).

Събитието се проведе между 31/7 и 01/08 в Национална футболна база „Бояна“, а целта на проекта FUTURE е да използва футбола като социален инструмент за насърчаване на култура на екологична устойчивост сред деца на възраст 6-11 години, повишавайки тяхната осведоменост и социални норми, но също така насърчавайки активен подход към устойчивостта.

Друга свързана цел е да се насърчи културна промяна и устойчиво екологично поведение сред деца, настойници и треньори в ролята им на учители и възпитатели. Сред основните посоки е създаване на научно обоснована методология за насърчаване на екологичната устойчивост и разпространението й чрез безплатен онлайн курс, включващ обучение и насоки.

Също така се планира обучение на треньорите и децата във връзка с устойчивост и опазване на околната среда с цел насърчаване на устойчиво поведение на и извън терена.

Проектът е нов за федерациите и е свързан с климатичните промени и новите точки на дискусия. Той ще бъде със срок от 18 месеца и се надявам, че ще постигнем добри резултати. Благодаря на България и Българския футболен съюз за гостоприемството и конструктивната дискусия, по време на която се родиха много идеи за бъдещи съвместни действия", сподели Карлис Бойтманис от футболната федерация на Латвия.

"За нас бе изключително удоволствие да сме домакин на поредна международна партньорска среща по „Еразъм +”. С проекта FUTURE ще бъдат насочени значителни усилия в посока използването на футбола като социален инструмент за насърчаване на култура на екологична устойчивост сред децата и от страна на БФС международните ни партньори могат да разчитат на пълна подкрепа по изпълнението на заложените цели“, допълни от своя страна началникът на отдел "Стратегическо развитие" в БФС Андрей Петров.

