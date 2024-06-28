Голямо име определи най-добрите за сезона в CS2

Експертът и активен анализатор в Counter-Strike Алекс "Mauisnake" Еленберг сподели своята класация за най-добрите играчи за годината, след като сезонът официално приключи с финалите на BLAST Premier във Великобритания.
Ето селекцията на американеца:
1. Данил "donk" Кришковец - Spirit
2. Иля "m0NESY" Осипов - G2
3. Матю "ZywOo" Ербо - Vitality
4. Дмитрий "sh1ro" Соколов - Cloud9
5. Хелвийс "broky" Саукантс - FaZe
6. Никола "NiKo" Ковач - G2
7. Юстинас "jL" Лекавичус - NAVI
8. Джонатан "EliGE" Яблоновски - Complexity
9. Давид "frozen" Чернянски - FaZe
10.Шахар "flameZ" Шушан - Vitality
Снимка: HLTV