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  3. Голямо име определи най-добрите за сезона в CS2

Голямо име определи най-добрите за сезона в CS2

  • 28 юни 2024 | 18:17
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Голямо име определи най-добрите за сезона в CS2

Експертът и активен анализатор в Counter-Strike Алекс "Mauisnake" Еленберг сподели своята класация за най-добрите играчи за годината, след като сезонът официално приключи с финалите на BLAST Premier във Великобритания.

Ето селекцията на американеца:

1. Данил "donk" Кришковец - Spirit

2. Иля "m0NESY" Осипов - G2

3. Матю "ZywOo" Ербо - Vitality

4. Дмитрий "sh1ro" Соколов - Cloud9

5. Хелвийс "broky" Саукантс - FaZe

6. Никола "NiKo" Ковач - G2

7. Юстинас "jL" Лекавичус - NAVI

8. Джонатан "EliGE" Яблоновски - Complexity

9. Давид "frozen" Чернянски - FaZe

10.Шахар "flameZ" Шушан - Vitality

Снимка: HLTV

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