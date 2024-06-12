Известни са осминафиналистите на Държавното за юноши и девойки до 14 г. в Пазарджик

На кортовете на ТК "Фаворит", гр.Пазарджик се изиграха 1/16-финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на открито за юноши и девойки до 14 годишна възраст.

Юноши, 1/16-финали:

№1 Георги Георгиев (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Стоян Паяков (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) 6:1, 6:1

Борис Христакиев (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Камен Иванов (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:3, 6:3

Атанас Рогачев (ТК "ДИМ Тийм", Пловдив) – Константин Палов (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) 6:1, 6:2

Никола Павлов (ТК "Про спорт", гр.София) – №7 Данаил Петров ( ТК "Некст Джен", София) 6:1, 6:4

№4 Никола Божилов (ТК "Некст Джен", София) – Бруно Дженев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) 6:3, 6:2

Христо Рашков (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) – Алекс Сархачев (ТК "15:40", гр.София) 6:3, 6:3

Дамян Аврамовски ( ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Иво Найденов (ТК "Кристи", гр.Дряново) 6:4, 2:6, 6:4

№5 Адриан Христов (ТК "Про спорт", гр.София) – Филип Ненчев (ТК "Раковски Бомел 9", София) 6:3, 6:0

№8 Максим Петков (ТК "Некст Джен", София) – Стелиян Даракев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) 6:2, 7:5

Кристиян Енев (ТК "Некст Джен", София) – Стефан Телкеджиев (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) 6:0, 6:1

Пламен Нунев (ТК "Приста 2011", гр.Русе) –Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) 6:2, 7:5

№3 Борис Борисов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград) – Николай Рачев (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:2, 6:0

№6 Димитър Топчийски (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Кристиан Ангелов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) 6:1, 6:0

Мартин Желев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Дениз Билир (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:1, 7:5

Мартин Валеов (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Теодор Янков (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) 6:3, 3:6, 6:1

№2 Владимир Цонков (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Самуил Пиронков (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) 6:1, 6:0

Юноши, 1/8-финали:

№1 Георги Георгиев (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Борис Христакиев (ТК "Бароко Спорт", гр.София)

Атанас Рогачев (ТК "ДИМ Тийм", Пловдив) –Никола Павлов (ТК "Про спорт", гр.София)

№4 Никола Божилов (ТК "Некст Джен", София) –Христо Рашков (ТК "Локо 98", гр.Пловдив)

№5 Адриан Христов (ТК "Про спорт", гр.София) –Дамян Аврамовски ( ТК "Бароко Спорт", гр.София)

№8 Максим Петков (ТК "Некст Джен", София) –Кристиян Енев (ТК "Некст Джен", София)

№3 Борис Борисов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград) – Пламен Нунев (ТК "Приста 2011", гр.Русе)

№6 Димитър Топчийски (ТК "Авеню", гр.Бургас) –Мартин Желев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

№2 Владимир Цонков (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Мартин Валеов (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

Девойки, 1/16-финали:

№1 Кристина Кънева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Виктория Митова ( ТК "Локомотив 1929", София) 6:1, 6:0

Изабела Жечева (ТК "Некст Джен", София) – Грейс Георгиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:1, 6:3

Ния Абаджиева (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Дея Рускова (ТК "Свиленград", гр.Свиленград) 6:2, 6:2

№5 Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Ниа Юсева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:1, 6:1

№4 Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) 6:3, 6:2

Симона Попова (ТК "Локомотив 1924", Пловдив) – Катрин Кънева (ТК "Левски", гр.София) 6:3, л.з.

Мария Мотреникова (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Дина Динева (ТК "Некст Джен", София) 4:6, 6:1, 6:0

№7 Лара Борисова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Ива Йорданова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) 6:1, 6:1

№6 Стефания Петрова (ТК "Изида", гр.Добрич) – Мария-Магдалена Янакиева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) 7:6(5), 6:3

Никол Нунева (ТК "Приста 2011", гр.Русе) – Нина Нокова (ТК "Малееви", гр.София) 6:1, 6:2

Дара Димитрова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Мария Златева ( ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) 7:6(5), 6:1

№3 Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Изабела Стоянова (ТК "Некст Джен", София) 6:0, 6:1

№8 Радина Средкова (ТК "Некст Джен", София) – Бояна Колева (ТК "Про спорт", гр.София)6:7(2), 6:2, 6:2

Михаела Колячева (ТК "Люлин 6", София) – Карина Маркова (ТК "Некст Джен", София) 6:4, 6:0

Зара Минева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Станислава Василева (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик) 6:1, 6:0

№2 Каролина Костова (ТК "Локомотив 1924", Пловдив) – Виктория Врачанска ( ТК "Левски", гр.София) 6:3, 6:0

Девойки, 1/8-финали:

№1 Кристина Кънева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Изабела Жечева (ТК "Некст Джен", София)

№5 Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Ния Абаджиева (ТК "Авеню", гр.Бургас)

№4 Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Симона Попова (ТК "Локомотив 1924", Пловдив)

№7 Лара Борисова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Мария Мотреникова (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив)

№6 Стефания Петрова (ТК "Изида", гр.Добрич) –Никол Нунева (ТК "Приста 2011", гр.Русе)

№3 Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Дара Димитрова (ТК "Бароко Спорт", гр.София)

№8 Радина Средкова (ТК "Некст Джен", София) – Михаела Колячева (ТК "Люлин 6", София)

№2 Каролина Костова (ТК "Локомотив 1924", Пловдив) – Зара Минева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

Програма:

12 юни (сряда): Втори кръг единично и полуфинал двойки

13 юни (четвъртък): Четвъртфинали единично, финал двойки

14 юни (петък): Полуфинали и финал единично

Програмата може да бъде променена в зависимост от броя участници, метеорологичните условия и т.н.