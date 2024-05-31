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Националите U18 се събират за подготовка в Ямбол

  • 31 май 2024 | 15:40
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Националите U18 се събират за подготовка в Ямбол

На 10 юни в Ямбол започва лагера на националния отбор до 18 г., който ще се подготвя за европейското първенство в Дивизия Б. Старши треньорът Стойо Чолаков и неговите помощници Даниел Клечков и Тодор Тодоров са се спрели на 14 баскетболисти, от които ще бъдат избрани 12-те участника в шампионата в Македония.  България ще е в група А заедно с отборите на Румъния, Словакия, Черна гора и Нидерландия.

Шампионатът ще се проведе в периода 26 юли – 4 август

Ето играчите: Ивайло Скрински (Чехия), Михаил Калинов (Балкан), Баръш Мустафа (Шумен), Иван Живков (Дунав Русе), Иван Димитров (ЦСКА), Кристиян Желев (Академик Пловдив), Станислав Хинков (Германия), Кристиян Василев (Балкан), Теодор Трифонов (Испания), Деян Колев (Италия), Кристиян Дялов (Балкан), Даниел Хинков (Германия), Димитър Стамов (Испания) и Карлос Антов (Балкан).

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