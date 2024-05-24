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  3. Определиха съдиите за последния кръг в efbet Лига

Определиха съдиите за последния кръг в efbet Лига

  • 24 май 2024 | 22:48
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Определиха съдиите за последния кръг в efbet Лига

Българският футболен съюз обяви съдийските назначения от последните срещи в Първа и Втора група на Първа лига.

Срещите предстоят в неделя и понеделник.

Съдийски назначения, 35-ти кръг Първа лига, Първа група

26 май 2024 г., неделя, 18:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ти: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Радан Василев Мирянов

26 май 2024 г., неделя, 20:30 ч.

ПФК Черно море - ФК Крумовград

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ти: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Ахмед Яшар Ахмед

26 май 2024 г., неделя, 20:30 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ти: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Цветан Кръстев Кръстев

Съдийски назначения, 36-ти кръг, Първа лига, Втора група

27 май 2024 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ти: Димитър Димитров Димитров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Костадин Ангелов Гергинов

27 май 2024 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ти: Васил Петров Минев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Николай Тодоров Петров

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Снимки: Sportal.bg

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