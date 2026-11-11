Септември (Симитли) е областен първенец за Купата на АФЛ в Пиринско

Отборът на Септември (Симитли) постигна заслужена победа като гост над Ветрен (Полена) с 3:1 в общинско дерби от турнира за Купата на Аматьорската футболна лига. Срещата бе финал за област Благоевград в надпреварата.



Домакините от Ветрен започнаха по-активно и откриха резултата в 12-ата минута чрез Божидар Манолов. В края на първата част Септември изравни след отлично подаване на Симеон Димитров към Добромир Панчаревски, който не сгреши за 1:1.



Второто полувреме бе доминирано от гостите, които стигнаха до пълен обрат след глава на Симеон Димитров. В 80-ата минута Добри Панчаревски асистира на голмайстора Вергил Янев, който направи резултата 1:3 и оформи крайния изход на двубоя.

На по-малко от 8 километра разстояние: Септември гостува на сензацията Ветрен (Полена) в историческо дерби

До края Септември пропусна още няколко добри ситуации — тимът удари греда, а други опасни удари минаха на сантиметри от вратата на Ветрен.



Ветрен (Полена) заслужава поздравления за силното си представяне и за това, че по-рано елиминира отборите на Беласица (Петрич) и Пирин (Разлог). Днес обаче по-добра игра показа Септември, който продължава напред в надпреварата.

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