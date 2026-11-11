Халф на Исландия: Не трябва да позволяваме играта да се развие по начина, по който българите искат

Полузащитникът Стефан Тордарсон очаква с нетърпение предстоящите си международни ангажименти, които включват мачове срещу България и Люксембург в Лигата на нациите. Той обаче признава, че ще трябва да промени тактическите си навици, когато излезе за националния отбор на Исландия, тъй като изискванията към него във Втора Бундеслига, където играе за Хановер 96, са напълно различни.

Исландия е в добра позиция да си осигури първо място в Лигата на нациите, а това дори е можело да бъде и още по-добре, ако не са пропуснали победа над Естония у дома. Тордарсон смята, че е чудесно да се завърне в националния отбор след трудния старт на сезона с Хановер.

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"Просто е страхотно. Това е наистина сплотена група, много приятели и сме заедно от дълго време. Така че винаги е хубаво да дойдеш и е чудесно, че първата тренировка винаги е така направена, сякаш да се отървем от идеята за мачовете с клубовете. Сега се връщаме към тактиката на националния отбор. Така че, да, беше просто наистина хубаво", каза футболистът в интервю за fotbolti.net.

Tимът на Исландия е на лагер в испанския курорт Бенидорм от понеделник, а именно от там ще пътува утре за България.

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Селекционерът на островитяните Арнар Гунлаугсон използва Стефан в различна роля, отколкото е свикнал напоследък. В последното си назначение в националния отбор той игра като централен защитник, но с Хановер е много по-напред на терена.

"Да, съвсем различно е. Бях малко, или много по-високо в Хановер и почти като номер 10, втори нападател в последния мач. Така че е съвсем различно да дойдеш тук и да си централен защитник. Това е предизвикателна задача и ми е много приятно", допълва футболистът, който пристигна това лято от Престън в Хановер и вече има три попадения в 16 мача.

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След осем точки в първите четири срещи, Тордарсон разкрива, че в съблекалнята вече си говорят как трябва да изпълнят задачата, а именно да завършат като победители в група С4.

"Настроението в групата е наистина добро. Две победи и две равенства, но бихме искали може би да бяхме постигнали още една победа срещу Естония. Но сме на върха и сме допуснали само един гол и сме там, където искахме да бъдем след този първи прозорец, и сега зависи само от нас да го завършим по същия начин".

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След това той говори и за първата среща от последните две - гостуването на България в Пловдив в петък (13 ноември).

"Просто трябва да внесем много енергия, много темпо и да поддържаме играта по начина, по който го правим на собствен терен. Не трябва да позволяваме играта да се развие по начина, по който българите искат. И ако успеем да го направим, тогава ще можем да победим този отбор", завърши 28-годишният фугболист, който има 40 мача и едно попадение с националната фланелка.

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Снимки: Imago