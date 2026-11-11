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Звездата на Исландия: Със сигурност ни чака труден мач срещу България

  • 11 ное 2026 | 21:11
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Лидерът на националния отбор на Исландия Гилфи Сигурдсон сподели очакванията си преди гостуването на България в Лига на нациите. Исландците са лидер в групата и при успех на стадион “Христо Ботев” в Пловдив ще направят голяма крачка към изкачване в дивизия “В”.

„Да се придвижим нагоре в европейския футбол - това ми звучи добре. Но ни чакат два вълнуващи мача. Определено първи труден гостуващ мач. Важно е да го спечелим и след това да имаме финал у дома. Да се надяваме, че ще е така, че ще вземем три точки и след това ще имаме вълнуващ мач у дома срещу Люксембург“, каза Сигурдсон.

37-годишният ветеран, който се прибра в родината си и спечели две шампионски титли с Викингур, беше попитан за дисциплинарните нарушения, възникнали по време на последния лагер. Тогава след успеха с 3:0 над България на 3 октомври някои от исландските национали са прекалили с алкохола. Информацията излезе в медиите и предизвика широк отзвук в страната. Опитният халф казва, че това не води до повишен натиск върху отбора и се надява, че нарушенията ще са от полза за отбора по-късно, по-скоро като импулс за реванш от самите състезатели.

Халф на Исландия: Не трябва да позволяваме играта да се развие по начина, по който българите искат
Халф на Исландия: Не трябва да позволяваме играта да се развие по начина, по който българите искат

„Това не е първият и не последният път, когато някои хора правят грешки в отборите, независимо дали е във футбола или други спортове. Но се надяваме, че хората ще се поучат от това. Надяваме се, че можем да използваме това по положителен начин и да се справим по-добре“, казва ветеранът, който срещу България може да запише мач номер 91 за страната.

„Най-забавното, което правя, е да играя за Исландия. Смес от всичко това е това, което ме дърпа напред. Нацията иска да сме отново на голямата сцена и ние сме длъжни да отговорим“, заключи Сигурдсон.

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Снимки: Imago

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