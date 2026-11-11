Тодор Янчев: Знаем нашите качества, но не искам да летим в облаците

Знаем нашите качества, но не искам да летим в облаците. Това каза след победата над Гибралтар Тодор Янчев, който в момента води България U19. Янчев по договор е селекционер на младежкия национален отбор, но трябваше да слезе при набор 2008, след като основният им треньор Атанас Рибарски води мъжете след оставката на Александър Димитров.

"Бяхме с класи над отбора на Гибралтар. Знаем нашите качества, но не искам да летим в облаците. Да, хубава победа, но сега предстои сериозен мач срещу Латвия, които днес победиха Молдова", коментира наставникът.

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"Предвид краткото време между срещите, ще наблегнем отново на тактиката за следващите два мача от групата. Ще имаме още една пълноценна тренировка преди следващия двубой. Съперникът ни е на същия режим, въпреки че игра няколко часа преди нас. Сигурен съм, че това е пътят на юношеския национален отбор на България - да играе бързо и динамично, комбинативно, с хубави включвания, които радват окото. Гледаме напред, но това търсим и искаме. Трябва да играем по този начин", каза още Тодор Янчев.

Той посочи, че вижда сериозен потенциал в играчите. "Някои от тях са готови за младежкия ни тим, а защо не и за представителния", коментира треньорът.

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Снимки: Startphoto