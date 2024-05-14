Ивайло Стоянов с наряд за важен мач във Втора лига

Елитният рефер Ивайло Стоянов ще ръководи дербито на 33-тия кръг във Втора лига между Монтана и Септември (София). Двата отбора са в челото на класирането, но все още не е ясно кой, освен Спартак (Варна), ще участва в efbet Лига през следващия сезон.
Тимът на Петър Колев е на четвърто място - на 3 точки от баража, докато столичани са втори, но имат преднина от само две точки пред Марек. Битката за спасение между Спортист (Своге) и Черноморец (Бургас) пък е поверена на Георги Гинчев.
Ето всички съдийски наряди:
18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
Спортист 2009 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
СН: Георги Владимиров Игнатов
18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923
ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Стефан Спасов Иванов
18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ОФК Беласица
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - Спартак 1918
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Камен Михайлов Алексиев
18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - ПФК Марица 1921
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - Дунав Русе
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Васил Ангелов Байрактарски
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Борис Димитров Борисов
20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Марек 1915
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Стоян Христов Денев
20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Добруджа 1919
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Антон Янков Терзиев
20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Септември Сф
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Венелин Павлов Иванов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Цветан Георгиев Георгиев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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