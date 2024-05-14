Ивайло Стоянов с наряд за важен мач във Втора лига

Елитният рефер Ивайло Стоянов ще ръководи дербито на 33-тия кръг във Втора лига между Монтана и Септември (София). Двата отбора са в челото на класирането, но все още не е ясно кой, освен Спартак (Варна), ще участва в efbet Лига през следващия сезон.

Тимът на Петър Колев е на четвърто място - на 3 точки от баража, докато столичани са втори, но имат преднина от само две точки пред Марек. Битката за спасение между Спортист (Своге) и Черноморец (Бургас) пък е поверена на Георги Гинчев.

Ето всички съдийски наряди:

18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

Спортист 2009 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов

СН: Георги Владимиров Игнатов

18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

ЦСКА 1948 II - ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923

ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов

СН: Стефан Спасов Иванов

18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

ОФК Спартак Пл - ОФК Беласица

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

СН: Владимир Йорданов Владимиров

18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II - Спартак 1918

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Камен Михайлов Алексиев

18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

ФК Литекс Ловеч - ПФК Марица 1921

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Ивайло Серьожев Лазаров

18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

ФК Черноморец Балчик - Дунав Русе

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Васил Ангелов Байрактарски

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Борис Димитров Борисов

20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.

ОФК Янтра 2019 - ФК Марек 1915

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Стоян Христов Денев

20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ПФК Добруджа 1919

ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Димо Неделчев Стоянов

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Антон Янков Терзиев

20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Септември Сф

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Венелин Павлов Иванов

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Цветан Георгиев Георгиев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Последвайте каналите ни в:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe