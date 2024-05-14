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  3. Ивайло Стоянов с наряд за важен мач във Втора лига

Ивайло Стоянов с наряд за важен мач във Втора лига

  • 14 май 2024 | 19:23
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Ивайло Стоянов с наряд за важен мач във Втора лига

Елитният рефер Ивайло Стоянов ще ръководи дербито на 33-тия кръг във Втора лига между Монтана и Септември (София). Двата отбора са в челото на класирането, но все още не е ясно кой, освен Спартак (Варна), ще участва в efbet Лига през следващия сезон.

Тимът на Петър Колев е на четвърто място - на 3 точки от баража, докато столичани са втори, но имат преднина от само две точки пред Марек. Битката за спасение между Спортист (Своге) и Черноморец (Бургас) пък е поверена на Георги Гинчев.

Ето всички съдийски наряди:

18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

Спортист 2009 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС

ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:    Михаел Петков Павлов                

СН:    Георги Владимиров Игнатов     

 

18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

ЦСКА 1948 II - ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923

ГС:    Кристина Георгиева Георгиева    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Иван Радославов Иванов

4-ТИ:    Валентин Любомиров Стефанов                

СН:    Стефан Спасов Иванов     

 

18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

ОФК Спартак Пл - ОФК Беласица

ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Желязко Димитров Пилатов    АС2:    Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ:    Георги Петров Стоянов                

СН:    Владимир Йорданов Владимиров     

 

18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II - Спартак 1918

ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Теодор Пешев Петров

4-ТИ:    Тодор Недялков Киров                

СН:    Камен Михайлов Алексиев     

 

18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

ФК Литекс Ловеч - ПФК Марица 1921

ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Марин Иванов Бонев    АС2:    Радостин Николов Бодуров

4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                

СН:    Ивайло Серьожев Лазаров     

 

18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

ФК Черноморец Балчик - Дунав Русе

ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Димитър Валентинов Мекушин    АС2:    Васил Ангелов Байрактарски

4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                

СН:    Борис Димитров Борисов     

 

20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.

ОФК Янтра 2019 - ФК Марек 1915

ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев                

СН:    Стоян Христов Денев     

 

20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ПФК Добруджа 1919

ГС:    Стефан Атанасов Гурков    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Димо Неделчев Стоянов

4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                

СН:    Антон Янков Терзиев     

 

20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Септември Сф

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Венелин Павлов Иванов

4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                

СН:    Цветан Георгиев Георгиев     

 

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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