Резултати и голмайстори от 26-ия кръг на Елитната група до 17 години

Славия - Лудогорец 1:4

0:1 Филип Гигов (5')

0:2 Елисей Съров (54')

0:3 Елисей Съров (63')

0:4 Георги Пенев (65')

1:4 Георги Генов (81')

Ботев (Пловдив) - Черно море 2:0

1:0 Александър Карталов (62')

2:0 Емил Найденов (66')

Национал - ЦСКА 1948 0:3 сл.

Септември - ЦСКА-София 0:3

0:1 Борислав Бенов (2')

0:2 Антон Толев (14')

0:3 Юлиан Гилов (28')

Хебър - Етър 1:1

1:0 Кристиян Радулов (9')

1:1 Радослав Найденов (13') д

Дунав - Берое 5:1

1:0 Боян Вълчанов (35')

2:0 Николай Енчев (45')

2:1 Радостин Митев (60')

3:1 Боян Вълчанов (62')

4:1 Павел Петров (84')

5:1 Николай Енчев (87')

Спартак (Плевен) - Локомотив (Пловдив) 2:2

0:1 Мерт Салим (20')

1:1 Страхил Русанов (39')

1:2 Аксел Велев (64')

2:2 Страхил Русанов (80')

Пирин - Левски 1:3

0:1 Стивън Стоянчов (15')

0:2 Никола Кунчев (54')

0:3 Денис Гиведжов (65')

1:3 Стоян Серафимов (88')

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