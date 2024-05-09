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  3. Резултати и голмайстори от 26-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори от 26-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 9 май 2024 | 18:45
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Резултати и голмайстори от 26-ия кръг на Елитната група до 17 години

Славия - Лудогорец  1:4
0:1 Филип Гигов (5')
0:2 Елисей Съров (54')
0:3 Елисей Съров (63')
0:4 Георги Пенев (65')
1:4 Георги Генов (81')

Ботев (Пловдив) - Черно море 2:0
1:0 Александър Карталов (62')
2:0 Емил Найденов (66')

Национал - ЦСКА 1948 0:3 сл. 

Септември - ЦСКА-София 0:3
0:1 Борислав Бенов (2')
0:2 Антон Толев (14')
0:3 Юлиан Гилов (28')

Хебър - Етър 1:1
1:0 Кристиян Радулов (9')
1:1 Радослав Найденов (13') д

Дунав - Берое 5:1
1:0 Боян Вълчанов (35')
2:0 Николай Енчев (45')
2:1 Радостин Митев (60')
3:1 Боян Вълчанов (62')
4:1 Павел Петров (84')
5:1 Николай Енчев (87')

Спартак (Плевен) - Локомотив (Пловдив) 2:2
0:1 Мерт Салим (20')
1:1 Страхил Русанов (39')
1:2 Аксел Велев (64')
2:2 Страхил Русанов (80')

Пирин - Левски 1:3
0:1 Стивън Стоянчов (15')
0:2 Никола Кунчев (54')
0:3 Денис Гиведжов (65')
1:3 Стоян Серафимов (88')

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