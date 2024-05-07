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  3. Волен Чинков ще ръководи дербито между Лудогорец и ЦСКА - София

Волен Чинков ще ръководи дербито между Лудогорец и ЦСКА - София

  • 7 май 2024 | 19:06
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Волен Чинков ще ръководи дербито между Лудогорец и ЦСКА - София

Волен Чинков ще ръководи дербито от 32-ия кръг на efbet Лига между Лудогорец и ЦСКА - София, реши Съдийската комисия към БФС.

Помощници на Чинков ще бъдат Иво Колев и Дениз Соколов, а четвърти рефер е Владимир Вълков. За системата ВАР ще отговаря Георги Кабаков.

ЦСКА - София пусна в продажба билетите за гостуването на Лудогорец
ЦСКА - София пусна в продажба билетите за гостуването на Лудогорец

Съдийски назначения за мачовете от 32-ия кръг на efbet Лига:

10 май 2024 г., петък, 19:15 ч.

ФК Крумовград - ПФК Локомотив Пловдив 1926

ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов

СН:    Александър Костадинов Костадинов     

 

11 май 2024 г., събота, 19:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов

СН:    Мартин Живков Богдев     

 

12 май 2024 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров    ВАР:    Петър Георгиев Кузев    АВАР:    Никифор Деянов Велков

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

 

12 май 2024 г., неделя, 19:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Черно море

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Йордан Петров Петров

4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев

СН:    Стоян Христов Денев     

 

13 май 2024 г., понеделник, 17:45 ч.

ФК Етър ВТ - ФК Локомотив 1929

ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Станислав Лазаров Станев

4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Стоян Панталеев Арсов    АВАР:    Димитър Димитров Димитров

СН:    Радан Василев Мирянов     

 

13 май 2024 г., понеделник, 20:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Живко Руменов Петров

4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Ивайло Красимиров Ненков

СН:    Георги Спасов Славов   

 

33 кръг, група 7-10 място:

 

10 май 2024 г., петък, 16:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913

ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Дарин Василев Иванов

4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Християна Красимирова Гутева    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров

СН:    Георги Владимиров Игнатов     

11 май 2024 г., събота, 17:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД

ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев    ВАР:    Михаел Петков Павлов    АВАР:    Илиян Петров Капарашев

СН:    Цветан Кръстев Кръстев     

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