Вижте Идеалния отбор на ефбет Супер Волей

След изиграването на последния финален сблъсък в efbet Супер Волей, в който Левски София триумфира с титлата, бяха отличени най-изявените състезатели през сезона.
Шампионите грабнаха две статуетки - за най-добър център и за най-добър посрещач - Светослав Гоцев и Владимир Гърков.
Сребърните медалисти от ЦСКА взеха наградата за най-добър разпределител - Делчо Раев.
Ето как изглежда Идеалният отбор:
Светослав Гоцев (Левски) - Най-добър център
Бруно Рубо (Монтана) - Най-добър втори център
Владимир Гърков (Левски) - Най-добър посрещач
Бранимир Грозданов (Нефтохимик) - Най-добър втори посрещач
Петър Каракашев (Берое 2016) - Най-добро либеро
Спас Байрев (Берое 2016) - Най-добър диагонал
Делчо Раев (ЦСКА) - Най-добър разпределител
Снимки: Владимир Иванов