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Отново е време за дерби! Ще видим ли нов триумф на "червените" или този път победата ще е за Левски - на живо със стартовите състави
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Вижте Идеалния отбор на ефбет Супер Волей

  • 27 апр 2024 | 13:43
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След изиграването на последния финален сблъсък в efbet Супер Волей, в който Левски София триумфира с титлата, бяха отличени най-изявените състезатели през сезона.

Шампионите грабнаха две статуетки - за най-добър център и за най-добър посрещач - Светослав Гоцев и Владимир Гърков.

Сребърните медалисти от ЦСКА взеха наградата за най-добър разпределител - Делчо Раев.

Ето как изглежда Идеалният отбор:

Светослав Гоцев (Левски) - Най-добър център

Бруно Рубо (Монтана) - Най-добър втори център

Владимир Гърков (Левски) - Най-добър посрещач

Бранимир Грозданов (Нефтохимик) - Най-добър втори посрещач

Петър Каракашев (Берое 2016) - Най-добро либеро

Спас Байрев (Берое 2016) - Най-добър диагонал

Делчо Раев (ЦСКА) - Най-добър разпределител

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Снимки: Владимир Иванов

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