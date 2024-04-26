Отборът на Левски София спечели юбилейна 20-та титла в историята си и първа от 2009-а година насам.
15 години по-късно! Левски обърна ЦСКА и е шампион
Преди малко "сините" се наложиха над ЦСКА с 3:1 гейма в мач №3 на Efbet Супер Волей и спечелиха финалната серия с 3-0 победи.
Всички шампиони на България по волейбол за мъже през 21-ви век:
2000 - Левски Сиконко
2001 - Левски Сиконко
2002 - Левски Сиконко
2003 - Левски Сиконко
2004 - Левски Сиконко
2005 - Левски Сиконко
2006 - Левски Сиконко
2007 - Лукойл Нефтохимик
2008 - ЦСКА
2009 - Левски Сиконко
2010 - ЦСКА
2011 - ЦСКА
2012 - Марек Юнион ивкони
2013 - Марек Юнион Ивкони
2014 - Марек Юнион Ивкони
2015 - Марек Юнион Ивкони
2016 - Добруджа 07
2017 - Нефтохимик 2010
2018 - Нефтохимик 2010
2019 - Нефтохимик 2010
2020 - Нефтохимик 2020
2021 - Хебър
2022 - Хебър
2023 - Нефтохимик 2010
2024 - Левски София
С най-много титли са ЦСКА (30) следвани от Левски (20), Славия (8), Миньор Перник и Нефтохимик 2010 (6).
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Снимки: Startphoto