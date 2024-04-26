Левски София спечели юбилейна 20-та титла в историята си

Отборът на Левски София спечели юбилейна 20-та титла в историята си и първа от 2009-а година насам.

15 години по-късно! Левски обърна ЦСКА и е шампион

Преди малко "сините" се наложиха над ЦСКА с 3:1 гейма в мач №3 на Efbet Супер Волей и спечелиха финалната серия с 3-0 победи.

Всички шампиони на България по волейбол за мъже през 21-ви век:

2000 - Левски Сиконко

2001 - Левски Сиконко

2002 - Левски Сиконко

2003 - Левски Сиконко

2004 - Левски Сиконко

2005 - Левски Сиконко

2006 - Левски Сиконко

2007 - Лукойл Нефтохимик

2008 - ЦСКА

2009 - Левски Сиконко

2010 - ЦСКА

2011 - ЦСКА

2012 - Марек Юнион ивкони

2013 - Марек Юнион Ивкони

2014 - Марек Юнион Ивкони

2015 - Марек Юнион Ивкони

2016 - Добруджа 07

2017 - Нефтохимик 2010

2018 - Нефтохимик 2010

2019 - Нефтохимик 2010

2020 - Нефтохимик 2020

2021 - Хебър

2022 - Хебър

2023 - Нефтохимик 2010

2024 - Левски София

С най-много титли са ЦСКА (30) следвани от Левски (20), Славия (8), Миньор Перник и Нефтохимик 2010 (6).

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Снимки: Startphoto