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Таекуондисти от Благоевград бяха наградени за успехите им на Европейското

  • 26 апр 2024 | 13:39
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Таекуондисти от Благоевград бяха наградени за успехите им на Европейското

Таекуондистите от Благоевград бяха отличени за представянето си на Европейското първенство в Словения по време на днешната сесия на Общински съвет (ОбС). Церемонията бе открита от председателя на ОбС – Благоевград Радослав Тасков, като отбеляза постиженията на националния отбор по Таекун-до ITF на първенството, като отбеляза, че отборът отново е доказал, че е един от най-добрите в Европа и в света.

"Горд съм, че в основата са в момчетата и момичетата от благоевградския клуб Фолкън, заяви още Тасков.

Националите по таекуон-до ITF спечелиха 14 златни, 8 сребърни и 42 бронзови отличия на завършилото Европейско първенство в Копер (Словения). Така България се нареди на трето място в класирането по медали.

"Спортисти от един град, наглед най-обикновен, но всъщност май необикновен, за да е хегемон на европейско и световно ниво в един цял спорт", каза кметът на Благоевград Методи Байкушев.

"За първи път се изказвам от тази трибуна и искрено се радвам, че е точно този повод", добави заместник-кметът по култура, спорт и туризъм в общината Станислав Кимчев.

Спортистите бяха посрещнати в зала „22 септември“ от общинските съветници и от граждани с ръкопляскания. Медалистите от клуб „Фолкън“ от Европейското първенство Любомир Бакалски, Кирил Илиев, Николай Петков, Никола Николов, Дени Велев, Антон Огорелков, Любомир Дракалийски, Рами Шау, Нели Тодорова, Хана Кошутарска, Драгомир Паланкалиев, Александър Михайлов, Николай Ангелов, Кристиян Ранчов, Деян Вълевм Георги Ридарски и старши треньора на националния отбор по Таекуон – до ITF Тодор Козладеров получиха призови грамоти за отлично представяне.

"Това, което ме радва, че с опознаването със спортистите видях, че високото спортно майсторство във Фолкън върви с изключително високи човешки качества, задължителни за настоящи и бъдещи шампиони", каза още той.

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