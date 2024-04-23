"Роман" отново спечели комплексната Купа в първенството за деца и младежи в риск

Представителите на Комплекса за социални услуги за деца и семейства "Роман" взеха Купата за комплексен първенец в състоялия се днес Национален шампионат за деца и младежи в риск. Първенството под наслов „Спортът достъпен за всички“ се организира за 41-ви път и този път беше част от инициатива "София – световна столица на спорта за 2024 година". Домакините от комплекс „Спортна София“ в Парк Възраждане, Зона В5 отново предложиха отлични условия за участници и зрители.
Шампионатът се организира от Българска спортна федерация за деца и младежи в риск (БСФДМР), чийто председател Анатоли Илиев поздрави участниците и обяви, че "всеки заслужава да има възможността да спортува, да води активен и здравословен начин на живот".
Илиев напомни, че федерацията организира още 9 турнира в различни градове из страната през годината плюс традиционния есенен турнир за децата и младежите в риск през ноември. Партньор в организацията е и Българският олимпийски комитет, а част от наградите бяха осигурени от FiBank.
Нарастващият през годините брой участници е причина надпреварата и тази пролет да се проведе в най-големия и модерен спортен комплекс на столицата. В турнирите днес се включиха 243 момчета и момичета на възраст между 12 и 18 години, представители на 19 социални институции, домове за деца и младежи в риск и центрове за настаняване от семеен тип в цялата страна. Всички те определиха шампионите в шест спорта: лека атлетика, футбол, бадминтон, тенис на маса, баскетбол и таекуондо.
Първото място в комплексното класиране отновно спечелиха възпитаниците на Комплекса за социални услуги за деца и семейства "Роман", защитили титлата си от миналато първенство, следвани от тимовете на ВУИ „Ангел Узунов“ (Ракитово) и ЦНСТ Велико Търново.
Призьорите бяха наградени от Стефан Йорданов, организационен секретар на БСФДМР, Цвети Божидарова от комплекс „Спортна София", Дамян Диков, изпълнителен директор на Фондация „София – европейска столица на спорта“, Даниел Дуков,– спортен директор на турнира, Любомир Минчев от организаторите и др.
Призьори от държавното първенство:
бадминтон
Момичета (13-15 г.): Любка Бакалова (ЦНСТ Велико Търново),
Мира Ангелова (В. Търново-Габрово), Алейна Ердоган (В. Търново-Габрово)
Момчета (13-15 г.): Калин Коюмджиев (ЦНСТ Велико Търново), Гачо Йосков (Ракитово),
Щефан Коюмджиев (ЦНСТ Велико Търново)
Девойки (16-18 г.): Надя Михайлова (Подем), Юлия Христова (Балван), Недка Асенова (Балван)
Юноши (16-18 г.): Николай Христов (Велико Търново - Габрово),
Мартин Сресков (Ракитово), Добри Петров (Ракитово)
баскетбол
Момичета: ЦНСТ Велико Търново, Роман, Велико Търново - Цветарски
Момчета: ЦНСТ Велико Търново, Ракитово, Велико Търново - Цветарски
Девойки: Балван, SOS Велико Търново – Габрово, Каспичан
Юноши: Роман, Ракитово, SOS Велико Търново - Габрово
лека атлетика -крос
Момичета: Емилия Матеева (Каспичан), Химена Дянкова (В. Търново – Цветарски), Емануела Маринова (Роман)
Момчета: Веселин Калоянов (Роман), Ангел Стефанов (Ракитово), Калин Коюмджиев (Велико Търново – ЦНСТ 2 и 3)
Девойки: Анка Ангелова (Каспичан), Мензюра Алиибрямова (В. Търново-Габрово),
Минка Коюмджиева (В. Търново ЦНСТ 2 и 3)
Юноши: Мартин Средков (Ракитово), Корадо Борисов (Роман), Иван Димитров (Роман)
тенис на маса:
Момичета: Ивелина Иванова (Слънце Каспичан), Габриела Дочева (Слънце Каспичан), Станислава Георгиева (КСУДС)
Момчета: Лъчезар Георгиев (КСУДС), Илиян Борисов (КСУДС Роман), Веселин Калоянов (КСУДС Роман)
Девойки: Анка Ангелова (Слънце Каспичан), Минка Коюмджиева (ЦНСТ Велико Търново 2 и 3),
Пенка Балабанова РГДР (Ронкали Бургас)
Юноши: Йордан Малешков (SOS В. Търново-Габрово), Борис Митков (ВУИ Ангел Узунов Ракитово), Йордан Борисов (Роман)
футбол
Момчета: Бенковски, Кокаляне, Рома
Юноши: Ракитово, Конкордия, Харманли