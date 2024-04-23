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"Роман" отново спечели комплексната Купа в първенството за деца и младежи в риск

  • 23 апр 2024 | 16:42
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"Роман" отново спечели комплексната Купа в първенството за деца и младежи в риск

Представителите на Комплекса за социални услуги за деца и семейства "Роман" взеха Купата за комплексен първенец в състоялия се днес Национален шампионат за деца и младежи в риск. Първенството под наслов „Спортът достъпен за всички“ се организира за 41-ви път и този път беше част от инициатива "София – световна столица на спорта за 2024 година". Домакините от комплекс „Спортна София“ в Парк Възраждане, Зона В5 отново предложиха отлични условия за участници и зрители.

Шампионатът се организира от Българска спортна федерация за деца и младежи в риск (БСФДМР), чийто председател Анатоли Илиев поздрави участниците и обяви, че "всеки заслужава да има възможността да спортува, да води активен и здравословен начин на живот".

Илиев напомни, че федерацията организира още 9 турнира в различни градове из страната през годината плюс традиционния есенен турнир за децата и младежите в риск през ноември. Партньор в организацията е и Българският олимпийски комитет, а част от наградите бяха осигурени от FiBank.

Нарастващият през годините брой участници е причина надпреварата и тази пролет да се проведе в най-големия и модерен спортен комплекс на столицата. В турнирите днес се включиха  243 момчета и момичета на възраст между 12 и 18 години, представители на 19 социални институции, домове за деца и младежи в риск и центрове за настаняване от семеен тип в цялата страна. Всички те определиха шампионите в шест спорта: лека атлетика, футбол, бадминтон, тенис на маса, баскетбол и таекуондо.

Първото място в комплексното класиране отновно спечелиха възпитаниците на Комплекса за социални услуги за деца и семейства "Роман", защитили титлата си от миналато първенство, следвани от тимовете на ВУИ „Ангел Узунов“ (Ракитово) и ЦНСТ Велико Търново.

Призьорите бяха наградени от Стефан Йорданов, организационен секретар на БСФДМР, Цвети Божидарова от комплекс „Спортна София", Дамян Диков, изпълнителен директор на Фондация „София – европейска столица на спорта“, Даниел Дуков,– спортен директор на турнира, Любомир Минчев от организаторите и др.

Призьори от държавното първенство:

бадминтон

Момичета (13-15 г.): Любка Бакалова (ЦНСТ Велико Търново),

Мира Ангелова (В. Търново-Габрово), Алейна Ердоган (В. Търново-Габрово)

Момчета (13-15 г.): Калин Коюмджиев (ЦНСТ Велико Търново), Гачо Йосков (Ракитово),

Щефан Коюмджиев (ЦНСТ Велико Търново)

Девойки (16-18 г.): Надя Михайлова (Подем), Юлия Христова (Балван), Недка Асенова (Балван)

Юноши (16-18 г.): Николай Христов (Велико Търново - Габрово),

Мартин Сресков (Ракитово), Добри Петров (Ракитово)

баскетбол

Момичета: ЦНСТ Велико Търново, Роман, Велико Търново - Цветарски

Момчета: ЦНСТ Велико Търново, Ракитово, Велико Търново - Цветарски

Девойки: Балван, SOS Велико Търново – Габрово, Каспичан

Юноши: Роман, Ракитово, SOS Велико Търново - Габрово

лека атлетика -крос

Момичета: Емилия Матеева (Каспичан), Химена Дянкова (В. Търново – Цветарски), Емануела Маринова (Роман)

Момчета: Веселин Калоянов (Роман), Ангел Стефанов (Ракитово), Калин Коюмджиев (Велико Търново – ЦНСТ 2 и 3)

Девойки: Анка Ангелова (Каспичан), Мензюра Алиибрямова (В. Търново-Габрово),

Минка Коюмджиева (В. Търново ЦНСТ 2 и 3)

Юноши: Мартин Средков (Ракитово), Корадо Борисов (Роман), Иван Димитров (Роман)

тенис на маса:

Момичета: Ивелина Иванова (Слънце Каспичан), Габриела Дочева (Слънце Каспичан), Станислава Георгиева (КСУДС)

Момчета: Лъчезар Георгиев (КСУДС), Илиян Борисов (КСУДС Роман), Веселин Калоянов (КСУДС Роман)

Девойки: Анка Ангелова (Слънце Каспичан), Минка Коюмджиева (ЦНСТ Велико Търново 2 и 3),

Пенка Балабанова РГДР (Ронкали Бургас)

Юноши: Йордан Малешков (SOS В. Търново-Габрово), Борис Митков (ВУИ Ангел Узунов Ракитово), Йордан Борисов (Роман)

футбол

Момчета: Бенковски, Кокаляне, Рома

Юноши: Ракитово, Конкордия, Харманли

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