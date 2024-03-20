Резултати от НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:
Бостън - Отава - 6:2
Детройт - Кълъмбъс - 4:3
Ню Джърси - Питсбърг - 5:2
НЙ Рейнджърс - Уинипег - 2:4
Филаделфия - Торонто - 4:3
НЙ Айлъндърс - Каролина - 1:4
Нешвил - Сан Хосе - 8:2
Сейнт Луис - Колорадо - 3:4
Едмънтън - Монреал - 3:2
Анахайм - Минесота - 0:4
Лос Анджелис - Чикаго - 6:2
Ванкувър - Бъфало - 3:2
Лас Вегас - Тампа Бей - 3:5
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Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 97, Флорида 94, Торонто 85
Столична дивизия: Ню Йорк Рейнджърс 94, Каролина 92, Филаделфия 78
Западна конференция
Централна дивизия: Уинипег 93, Колорадо 93, Далас 91
Тихоокеанска дивизия: Ванкувър 94, Едмънтън 86, Лос Анджелис 81