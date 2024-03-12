БФС обяви програмата до края на редовния сезон, ето кога ще бъде дербито между Левски и ЦСКА - София

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за последните пет кръга (от 26-и до 30-и) от редовния сезон в efbet Лига. Дербито между Левски и ЦСКА - София от 28-мия кръг ще бъде на 7 април (неделя) от 17:00 часа.

Няколко дни по-рано пък "сините" гостуват на шампиона Лудогорец. Срещата в Разград е на 3 април (сряда) от 19:30 часа. Програмата за отбора, воден от Николай Костов, предвижда и сблъсък до края на редовния сезон с друг от лидерите в класирането Черно море - 13 април (събота) от 20:15 ч.

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Отложеният двубой от осмия кръг между ЦСКА 1948 и Лудогорец пък ще се изиграе на 11 април (четвъртък) от 18:45 часа.

Ето цялата програма за 26-30 кръг:

XXVІ кръг

9.03 /петък/ Пирин Бл - Етър ВТ 14.00 Арда Кж - Крумовград 16.30 Левски - Славия 19.00 30.03 /събота/ Ботев Вр - Хебър 1918 Пз 14.00 Локомотив Пд - Лудогорец 16.30 Локомотив Сф - ЦСКА-София 19.00 31.03 /неделя/ Ботев Пд - Черно море 16.30 ЦСКА 1948 - Берое 19.00

XXVІІ кръг

02.04 /вторник/ Етър ВТ - Арда Кж 17.00 Славия - Пирин Бл 19.30 03.04 /сряда/ Крумовград - Хебър 1918 Пз 14.30 ЦСКА-София - Локомотив Пд 17.00 Лудогорец - Левски 19.30 04.04 /четвъртък/ ЦСКА 1948 - Ботев Вр 14.30 Берое - Ботев Пд 17.00 Черно море - Локомотив Сф 19.30

XXVІІІ кръг

06.04 /събота/ Хебър 1918 Пз - Етър ВТ 17.45 Арда Кж - Славия 20.15 07.04 /неделя/ Ботев Пд - ЦСКА 1948 14.15 Левски - ЦСКА-София 17.00 Пирин Бл - Лудогорец 20.00 08.04/понеделник/ Ботев Вр - Крумовград 17.00 Локомотив Пд - Черно море 19.30 09.04 /вторник/ Локомотив Сф - Берое 18.30

Отложена среща VІІІ кръг

11.04/четвъртък/ ЦСКА 1948 - Лудогорец 18.45

XXІX кръг

12.04 /петък/ Ботев Пд - Ботев Вр 17.45 ЦСКА-София - Пирин Бл 20.15 13.04 /събота/ Славия - Хебър 1918 Пз 17.45 Черно море - Левски 20.15 14.04 /неделя/ Етър ВТ - Крумовград 17.00 Берое - Локомотив Пд 19.30 15.04/понеделник/ ЦСКА 1948 - Локомотив Сф 17.30 Лудогорец - Арда Кж 20.00

XXX кръг

19.04 /петък/ Ботев Вр - Етър ВТ 17.30 Крумовград - Славия 20.00 20.04 /събота/ Пирин Бл - Черно море 15.15 Хебър 1918 Пз - Лудогорец 17.45 Левски - Берое 20.15 21.04 /неделя/ Локомотив Пд - ЦСКА 1948 15.15 Локомотив Сф - Ботев Пд 17.45 Арда Кж - ЦСКА-София 20.15

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