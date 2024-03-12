БФС обяви програмата до края на редовния сезон, ето кога ще бъде дербито между Левски и ЦСКА - София

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за последните пет кръга (от 26-и до 30-и) от редовния сезон в efbet Лига. Дербито между Левски и ЦСКА - София от 28-мия кръг ще бъде на 7 април (неделя) от 17:00 часа.
Няколко дни по-рано пък "сините" гостуват на шампиона Лудогорец. Срещата в Разград е на 3 април (сряда) от 19:30 часа. Програмата за отбора, воден от Николай Костов, предвижда и сблъсък до края на редовния сезон с друг от лидерите в класирането Черно море - 13 април (събота) от 20:15 ч.
Отложеният двубой от осмия кръг между ЦСКА 1948 и Лудогорец пък ще се изиграе на 11 април (четвъртък) от 18:45 часа.
Ето цялата програма за 26-30 кръг:
XXVІ кръг
9.03 /петък/
Пирин Бл
-
Етър ВТ
14.00
Арда Кж
-
Крумовград
16.30
Левски
-
Славия
19.00
30.03 /събота/
Ботев Вр
-
Хебър 1918 Пз
14.00
Локомотив Пд
-
Лудогорец
16.30
Локомотив Сф
-
ЦСКА-София
19.00
31.03 /неделя/
Ботев Пд
-
Черно море
16.30
ЦСКА 1948
-
Берое
19.00
XXVІІ кръг
02.04 /вторник/
Етър ВТ
-
Арда Кж
17.00
Славия
-
Пирин Бл
19.30
03.04 /сряда/
Крумовград
-
Хебър 1918 Пз
14.30
ЦСКА-София
-
Локомотив Пд
17.00
Лудогорец
-
Левски
19.30
04.04 /четвъртък/
ЦСКА 1948
-
Ботев Вр
14.30
Берое
-
Ботев Пд
17.00
Черно море
-
Локомотив Сф
19.30
XXVІІІ кръг
06.04 /събота/
Хебър 1918 Пз
-
Етър ВТ
17.45
Арда Кж
-
Славия
20.15
07.04 /неделя/
Ботев Пд
-
ЦСКА 1948
14.15
Левски
-
ЦСКА-София
17.00
Пирин Бл
-
Лудогорец
20.00
08.04/понеделник/
Ботев Вр
-
Крумовград
17.00
Локомотив Пд
-
Черно море
19.30
09.04 /вторник/
Локомотив Сф
-
Берое
18.30
Отложена среща VІІІ кръг
11.04/четвъртък/
ЦСКА 1948
-
Лудогорец
18.45
XXІX кръг
12.04 /петък/
Ботев Пд
-
Ботев Вр
17.45
ЦСКА-София
-
Пирин Бл
20.15
13.04 /събота/
Славия
-
Хебър 1918 Пз
17.45
Черно море
-
Левски
20.15
14.04 /неделя/
Етър ВТ
-
Крумовград
17.00
Берое
-
Локомотив Пд
19.30
15.04/понеделник/
ЦСКА 1948
-
Локомотив Сф
17.30
Лудогорец
-
Арда Кж
20.00
XXX кръг
19.04 /петък/
Ботев Вр
-
Етър ВТ
17.30
Крумовград
-
Славия
20.00
20.04 /събота/
Пирин Бл
-
Черно море
15.15
Хебър 1918 Пз
-
Лудогорец
17.45
Левски
-
Берое
20.15
21.04 /неделя/
Локомотив Пд
-
ЦСКА 1948
15.15
Локомотив Сф
-
Ботев Пд
17.45
Арда Кж
-
ЦСКА-София
20.15
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