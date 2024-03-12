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  3. БФС обяви програмата до края на редовния сезон, ето кога ще бъде дербито между Левски и ЦСКА - София

БФС обяви програмата до края на редовния сезон, ето кога ще бъде дербито между Левски и ЦСКА - София

  • 12 март 2024 | 15:30
  • 3690
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БФС обяви програмата до края на редовния сезон, ето кога ще бъде дербито между Левски и ЦСКА - София

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за последните пет кръга (от 26-и до 30-и) от редовния сезон в efbet Лига. Дербито между Левски и ЦСКА - София от 28-мия кръг ще бъде на 7 април (неделя) от 17:00 часа.

Няколко дни по-рано пък "сините" гостуват на шампиона Лудогорец. Срещата в Разград е на 3 април (сряда) от 19:30 часа. Програмата за отбора, воден от Николай Костов, предвижда и сблъсък до края на редовния сезон с друг от лидерите в класирането Черно море - 13 април (събота) от 20:15 ч.

35 Левски 0:1 Лудогорец

Отложеният двубой от осмия кръг между ЦСКА 1948 и Лудогорец пък ще се изиграе на 11 април (четвъртък) от 18:45 часа.

Ето цялата програма за 26-30 кръг:

XXVІ кръг

9.03 /петък/

Пирин Бл

-

Етър ВТ

14.00

 

Арда Кж

-

Крумовград

16.30

 

Левски

-

Славия

19.00

30.03 /събота/

Ботев Вр

-

Хебър 1918 Пз

14.00

 

Локомотив Пд

-

Лудогорец

16.30

 

Локомотив Сф

-

ЦСКА-София

19.00

31.03 /неделя/

Ботев Пд

-

Черно море

16.30

 

ЦСКА 1948

-

Берое

19.00

XXVІІ кръг

02.04 /вторник/

Етър ВТ

-

Арда Кж

17.00

 

Славия

-

Пирин Бл

19.30

03.04 /сряда/

Крумовград

-

Хебър 1918 Пз

14.30

 

ЦСКА-София

-

Локомотив Пд

17.00

 

Лудогорец

-

Левски

19.30

04.04 /четвъртък/

ЦСКА 1948

-

Ботев Вр

14.30

 

Берое

-

Ботев Пд

17.00

 

Черно море

-

Локомотив Сф

19.30

XXVІІІ кръг

06.04 /събота/

Хебър 1918 Пз

-

Етър ВТ

17.45

 

Арда Кж

-

Славия

20.15

07.04 /неделя/

Ботев Пд

-

ЦСКА 1948

14.15

 

Левски

-

ЦСКА-София

17.00

 

Пирин Бл

-

Лудогорец

20.00

08.04/понеделник/

Ботев Вр

-

Крумовград

17.00

 

Локомотив Пд

-

Черно море

19.30

09.04 /вторник/

Локомотив Сф

-

Берое

18.30

Отложена среща VІІІ кръг

11.04/четвъртък/

ЦСКА 1948

-

Лудогорец

18.45

XXІX  кръг

12.04 /петък/

Ботев Пд

-

Ботев Вр

17.45

 

ЦСКА-София

-

Пирин Бл

20.15

13.04 /събота/

Славия

-

Хебър 1918 Пз

17.45

 

Черно море

-

Левски

20.15

14.04 /неделя/

Етър ВТ

-

Крумовград

17.00

 

Берое

-

Локомотив Пд

19.30

15.04/понеделник/

ЦСКА 1948

-

Локомотив Сф

17.30

 

Лудогорец

-

Арда Кж

20.00

XXX  кръг

19.04 /петък/

Ботев Вр

-

Етър ВТ

17.30

 

Крумовград

-

Славия

20.00

20.04 /събота/

Пирин Бл

-

Черно море

15.15

 

Хебър 1918 Пз

-

Лудогорец

17.45

 

Левски

-

Берое

20.15

21.04 /неделя/

Локомотив Пд

-

ЦСКА 1948

15.15

 

Локомотив Сф

-

Ботев Пд

17.45

 

Арда Кж

-

ЦСКА-София

20.15

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