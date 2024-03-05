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  3. Гидженов ще ръководи Янтра - Добруджа

Гидженов ще ръководи Янтра - Добруджа

  • 5 март 2024 | 19:44
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Гидженов ще ръководи Янтра - Добруджа

Съдийски назначения за срещите от 24-ти кръг във Втора лига: 

8 март 2024 г., петък, 15:30 ч.
ФК Марек 1915 - Спартак 1918
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Венелин Павлов Иванов
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                
СН:    Владимир Йорданов Владимиров     
 
9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - Дунав Русе
ГС:    Антонио Тодоров Антов    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ:    Иво Димитров Исаев                
СН:    Пламен Божидаров Мехлемов     
 
9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ПФК Септември Сф
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - ПФК Добруджа 1919
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Цветан Гошов Горанов
4-ТИ:    Георги Петров Стоянов                
СН:    Милко Петков Николов     
 
9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
Спортист 2009 - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Георги Иванов Иванов    АС1:    Иван Стоянов Копчев    АС2:    Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ:    Валентин Любомиров Стефанов                
СН:    Иво Величков Боев     
 
9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ОФК Спартак Пл - ФК Черноморец Балчик
ГС:    Кристиян Младенов Тодоров    АС1:    Мирослав Николаев Симеонов    АС2:    Живко Руменов Петров
4-ТИ:    Тодор Недялков Киров                
СН:    Асен Йорданов Николов     
 
9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ФК Литекс Ловеч
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Михаел Николаев Денчев    АС2:    Петър Николаев Михов
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Живко Герганов Недялков     
 
9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ОФК Беласица - ПФК Марица 1921
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски                
СН:    Стефан Спасов Иванов     
 
10 март 2024 г., неделя, 15:30 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Монтана 1921
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     

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