Треньорът на Устрем: Ако си вкараме положенията и не допускаме сериозни грешки, ще спечелим

Устрем (Дончево) е домакин на Черноломец (Попово) в двубой от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига. Срещата е в събота, 14-ти ноември, от 14 часа.

Тимът ще опита да повтори силния мач срещу Лудогорец III, но този път да вземе и точките.

„Надяваме се да стане хубав мач и дано да вземем трите точки. Ще е доста трудно. Черноломец е добър отбор и класирането го показва. Имат доста опитни футболисти, но ние също имаме Ако всичко е наред, ако си вкараме положенията и не допускаме сериозни грешки, имам увереност, че ще спечелим“, каза старши треньорът на тима Димитър Димитров.

Двама от основните играчи на тима ще подсилят тима, завръщайки се след травм

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