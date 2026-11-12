Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Устрем (Дончево)

Треньорът на Устрем: Ако си вкараме положенията и не допускаме сериозни грешки, ще спечелим

  • 12 ное 2026 | 20:17
  • 928
  • 0
Треньорът на Устрем: Ако си вкараме положенията и не допускаме сериозни грешки, ще спечелим

Устрем (Дончево) е домакин на Черноломец (Попово) в двубой от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига. Срещата е в събота, 14-ти ноември, от 14 часа.

Тимът ще опита да повтори силния мач срещу Лудогорец III, но този път да вземе и точките.

„Надяваме се да стане хубав мач и дано да вземем трите точки. Ще е доста трудно. Черноломец е добър отбор и класирането го показва. Имат доста опитни футболисти, но ние също имаме Ако всичко е наред, ако си вкараме положенията и не допускаме сериозни грешки, имам увереност, че ще спечелим“, каза старши треньорът на тима Димитър Димитров.

Двама от основните играчи на тима ще подсилят тима, завръщайки се след травм

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Изгонен от Спартак (Варна) си намери отбор

Изгонен от Спартак (Варна) си намери отбор

  • 12 ное 2026 | 20:37
  • 1644
  • 2
Пропадна контрола на Дунав

Пропадна контрола на Дунав

  • 12 ное 2026 | 19:22
  • 917
  • 1
Локомотив разгроми Ботев в дербито при ветераните

Локомотив разгроми Ботев в дербито при ветераните

  • 12 ное 2026 | 19:18
  • 1488
  • 1
България U17 тръгна със загуба в битката за Евро 2027

България U17 тръгна със загуба в битката за Евро 2027

  • 12 ное 2026 | 19:00
  • 8166
  • 11
Националите тренират с усмивка, бивш ас на Левски ги надъха

Националите тренират с усмивка, бивш ас на Левски ги надъха

  • 12 ное 2026 | 18:34
  • 5613
  • 1
Груев: Можем да победим Исландия

Груев: Можем да победим Исландия

  • 12 ное 2026 | 18:13
  • 2227
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

  • 12 ное 2026 | 15:15
  • 17846
  • 80
Съставите на Италия и Франция

Съставите на Италия и Франция

  • 12 ное 2026 | 20:42
  • 1916
  • 0
Съставите на Англия и Хърватия във вечерта на Хари Кейн

Съставите на Англия и Хърватия във вечерта на Хари Кейн

  • 12 ное 2026 | 20:47
  • 1565
  • 3
Везенков, Коди и Олимпиакос в сблъсък с Дубай в Атина

Везенков, Коди и Олимпиакос в сблъсък с Дубай в Атина

  • 12 ное 2026 | 21:15
  • 2483
  • 2
Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

  • 12 ное 2026 | 17:08
  • 30914
  • 40
Съставите на Чехия и Испания

Съставите на Чехия и Испания

  • 12 ное 2026 | 20:45
  • 1786
  • 1