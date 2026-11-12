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България U17 започва битката за Евро 2027 срещу Сърбия

  • 12 ное 2026 | 16:30
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България U17 започва битката за Евро 2027 срещу Сърбия

Юношеският национален отбор на България до 17 години се изправя срещу Сърбия в първия си двубой от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Срещата започва в 17:00 часа българско време и ще се проведе в Келуш, Португалия.

Воденият от Светослав Петров тим е в група 6 заедно със Сърбия, Португалия и Андора. Първоначално двубоят трябваше да се състои вчера, но беше отложен с ден заради неблагоприятните метеорологични условия.

Лошо време отложи мача със Сърбия на юношите до 17
Лошо време отложи мача със Сърбия на юношите до 17

След срещата със западните ни съседи младите „лъвове“ ще премерят сили с домакина Португалия на 14 ноември, а на 17 ноември ще се изправят срещу Андора.

Първите два отбора в крайното класиране ще продължат в Лига А на втория квалификационен кръг.

България U17 - Сърбия U17

България U17: 1. Алек Здравков, 4. Мартин Кузманов (к), 5. Витомир Тодоров, 14. Томи Хаджиев, 2. Антон Даскалов, 20. Кирил Костадионов, 6. Александър Динев, 8. Николай Неделчев, 11. Калоян Недев, 19. Кристиян Митрушев, 9. Александър Сираков

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