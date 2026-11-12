Изгонен от Спартак (Варна) си намери отбор

Разделилият се само преди два дни със Спартак (Варна) централен защитник Ангел Грънчов не стоя дълго време без отбор и днес беше представен като ново попълнение на Фратрия – отбор от Втора футболна лига.

За опитния централен бранител това ще бъде втори период във Фратрия, но обстановката му е изключително позната, тъй като и новият и предишният му отбор играят мачовете си на един и същи стадион – „Спартак“ във Варна.

Спартак (Варна) се раздели с Грънчов и Чунчуков

И тъй като трансферът е осъществен извън периода за това, то опитният централен бранител ще се включи в мачовете от новата календарна година, а до тогава единствено ще тренира.

34-годишният централен защитник има богата футболна кариера и сериозен опит в българския професионален футбол. През годините е защитавал цветовете на ЦСКА, Локомотив (Пловдив), Славия, Септември (София), ЦСКА 1948 и Спартак (Варна), както и на клубове в чужбина. Грънчов е носител на Купата и Суперкупата на България с ЦСКА и е бивш младежки национал.

На страницата си най-младият отбор от Морската столица го представи доста емоционално: „Някои истории заслужават своето продължение! С радост обявяваме, че ПФК Фратрия постигна договореност с опитния защитник Ангел Грънчов за подписване на предварителен договор, който ще влезе в сила от началото на януари 2027 г.

Но за нас тази история е още по-специална! Ангел вече е бил част от „Фратрия“, а сега пътищата ни отново се срещат. Този път с нови амбиции, нови цели и още по-голяма мотивация! Добре дошъл отново, Ангел! Очакваме с нетърпение новата глава от общата ни история!“, написаха от Фратрия.

Тимът е на 4-о място във Втора лига и се бори за промоция в елита във втора поредна година.

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