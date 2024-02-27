Обявиха съдиите за 23-ия кръг на efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за 23-ия кръг на efbet Лига. Владимир Вълков ще свири двубоя между Лудогорец и ЦСКА 1948, а Георги Кабаков е назначени за битката между ЦСКА - София и Берое. Мачът между Хебър и Левски пък ще бъде ръководен от Драгомир Драганов.

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Ето всички назначения:

1 март 2024 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Ботев Враца

ГС: Васил Петров Минев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

2 март 2024 г., събота, 12:45 ч.

ФК Етър ВТ - ФК Локомотив 1929

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Цветан Кръстев Кръстев

2 март 2024 г., събота, 15:15 ч.

ФК Крумовград - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Илиян Петров Капарашев

СН: Антон Симеонов Генов

2 март 2024 г., събота, 17:45 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Радан Василев Мирянов

3 март 2024 г., неделя, 14:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Йордан Веселинов Гулев

3 март 2024 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Георги Генов Нарлев

4 март 2024 г., понеделник, 15:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Стоян Христов Денев

4 март 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Левски

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Николай Йорданов Колев

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