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  3. Обявиха съдиите за 23-ия кръг на efbet Лига

Обявиха съдиите за 23-ия кръг на efbet Лига

  • 27 фев 2024 | 18:48
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Обявиха съдиите за 23-ия кръг на efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за 23-ия кръг на efbet Лига. Владимир Вълков ще свири двубоя между Лудогорец и ЦСКА 1948, а Георги Кабаков е назначени за битката между ЦСКА - София и Берое. Мачът между Хебър и Левски пък ще бъде ръководен от Драгомир Драганов.

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Ето всички назначения:

1 март 2024 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Ботев Враца

ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

 

2 март 2024 г., събота, 12:45 ч.

ФК Етър ВТ - ФК Локомотив 1929

ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Дарин Василев Иванов

4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Станислав Лазаров Станев

СН:    Цветан Кръстев Кръстев     

 

2 март 2024 г., събота, 15:15 ч.

ФК Крумовград - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Мирослав Николаев Симеонов    АС2:    Живко Руменов Петров

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Илиян Петров Капарашев

СН:    Антон Симеонов Генов     

 

2 март 2024 г., събота, 17:45 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Петър Велизаров Митрев

СН:    Радан Василев Мирянов     

 

3 март 2024 г., неделя, 14:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Берое - Стара Загора

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Красимир Маргаритов Кръстев

СН:    Йордан Веселинов Гулев     

 

3 март 2024 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Мартин Емилов Венев

СН:    Георги Генов Нарлев     

 

4 март 2024 г., понеделник, 15:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Стоян Панталеев Арсов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров

СН:    Стоян Христов Денев     

 

4 март 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Левски

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков

СН:    Николай Йорданов Колев     

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