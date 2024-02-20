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  3. Обявиха съдиите за 22-ия кръг на efbet Лига

Обявиха съдиите за 22-ия кръг на efbet Лига

  • 20 фев 2024 | 18:20
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Обявиха съдиите за 22-ия кръг на efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за 22-ия кръг на efbet Лига. Валентин Железов ще свири битката за първото място между Черно море и ЦСКА - София, а Ивайло Стоянов ще ръководи двубоя между Левски и Арда.

Ето всички назначения за кръга:

23 февруари 2024 г., петък, 15:00 ч. 
ПФК Ботев Враца - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД 
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев 
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов 
СН:    Георги Спасов Славов        

23 февруари 2024 г., петък, 17:30 ч. 
ПФК Ботев АД - ФК Етър ВТ 
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Марио Георгиев Данаилов 
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Стоян Панталеев Арсов    АВАР:    Християна Красимирова Гутева 
СН:    Иван Захариев Вълчев        

24 февруари 2024 г., събота, 12:45 ч. 
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Хебър 1918 
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков 
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Мартин Емилов Венев 
СН:    Георги Владимиров Игнатов        

24 февруари 2024 г., събота, 15:15 ч. 
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов 
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров 
СН:    Николай Тодоров Петров        

24 февруари 2024 г., събота, 17:45 ч. 
ПФК Левски - ПФК Арда Кърджали 1924 
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов 
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Васил Петров Минев 
СН:    Йордан Динков Сталев        

25 февруари 2024 г., неделя, 14:30 ч. 
ФК Локомотив 1929 - ФК Крумовград 
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев 
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов 
СН:    Костадин Ангелов Гергинов        

25 февруари 2024 г., неделя, 16:45 ч. 
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913 
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Александър Христов Апостолов 
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов 
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов        

26 февруари 2024 г., понеделник, 17:30 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945 
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев 
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Димо Стоянов Димов 
СН:    Кольо Димитров Данев     

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