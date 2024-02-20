Обявиха съдиите за 22-ия кръг на efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за 22-ия кръг на efbet Лига. Валентин Железов ще свири битката за първото място между Черно море и ЦСКА - София, а Ивайло Стоянов ще ръководи двубоя между Левски и Арда.

Ето всички назначения за кръга:

23 февруари 2024 г., петък, 15:00 ч.

ПФК Ботев Враца - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Спасов Славов



23 февруари 2024 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Ботев АД - ФК Етър ВТ

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Иван Захариев Вълчев



24 февруари 2024 г., събота, 12:45 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Хебър 1918

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Георги Владимиров Игнатов



24 февруари 2024 г., събота, 15:15 ч.

ПФК Черно море - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Николай Тодоров Петров



24 февруари 2024 г., събота, 17:45 ч.

ПФК Левски - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Васил Петров Минев

СН: Йордан Динков Сталев



25 февруари 2024 г., неделя, 14:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК Крумовград

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Костадин Ангелов Гергинов



25 февруари 2024 г., неделя, 16:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



26 февруари 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Кольо Димитров Данев

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