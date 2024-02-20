Обявиха съдиите за 22-ия кръг на efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за 22-ия кръг на efbet Лига. Валентин Железов ще свири битката за първото място между Черно море и ЦСКА - София, а Ивайло Стоянов ще ръководи двубоя между Левски и Арда.
Ето всички назначения за кръга:
23 февруари 2024 г., петък, 15:00 ч.
ПФК Ботев Враца - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Спасов Славов
23 февруари 2024 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Ботев АД - ФК Етър ВТ
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Иван Захариев Вълчев
24 февруари 2024 г., събота, 12:45 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Хебър 1918
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Георги Владимиров Игнатов
24 февруари 2024 г., събота, 15:15 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Николай Тодоров Петров
24 февруари 2024 г., събота, 17:45 ч.
ПФК Левски - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Васил Петров Минев
СН: Йордан Динков Сталев
25 февруари 2024 г., неделя, 14:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Крумовград
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
25 февруари 2024 г., неделя, 16:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
26 февруари 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Кольо Димитров Данев
Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.