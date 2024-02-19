Матей Казийски не игра, но Милано спря Верона

Отборът на Рана (Верона), който е воден от Радостин Стойчев, загуби като гост от Алианц (Милано) с 0:3 (20:25, 23:25, 16:25) в мач от 20-ия кръг на италианската волейболна Суперлига, който се игра пред 2126 зрители в “Пала Лидо”.

Опитният Матей Казийски отново не беше в редиците на тима от Милано, тъй като се възстановява след контузия.

Японецът Юки Ишикава бе най-резултатен за Милано с 14 точки (5 аса, 47% ефективност в атака, 50% перфектно и 67% позитивно посрещане - +3).

Марко Вители се отличи с 13 точки (2 аса, 2 блока, 90% ефективност в атака - +7) и бе избран за MVP.

Осниел Мергерехо добави още 12 точки (3 аса, 2 блока, 58% ефективност в атака, 26% перфектно и 58% позитивно посрещане - +8).

Националът Алекс Грозданов игра цял мач за Верона, като завърши с 5 точки (1 ас, 1 блок, 100% ефективност в атака - -1).

Нумори Кейта заби 15 точки (1 ас, 2 блока, 44% ефективност в атака - +3) за Верона.

Донован Дзаворонок (1 ас, 1 блок) и Рок Можич (1 ас) добавиха по 9 точки.

Тимът на Верона е на 5-о място във временното класиране с 33 точки от 20 мача, колкото има и Алианц (Милано), който обаче има по-малко победи.

АЛИАНЦ (МИЛАНО) - РАНА (ВЕРОНА) 3:0 (25:20, 25:23, 25:16)

МИЛАНО: Паоло Поро 3, Фере Регерс 11, Осниел Мергерехо 12, Юки Ишикава 14, Марко Вители 13, Агустин Лосер 8 - Дамиано Катаня-либеро (Никола Дзонта, Петър Дирлич 1)

Старши треньор: РОБЕРТО ПИАЦА

ВЕРОНА: Лука Спирито, Нумори Кейта 15, Донован Дзаворонок 9, Рок Можич 9, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 5, Ейдън Зингел 2 - Франческо Д’Амико-либеро (Франческо Сани 1)

Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ.



СНИМКИ: legavolley.it