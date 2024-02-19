Популярни
»
Игри

ПОДКРЕПИ ЛЮБИМИЯ СИ ОТБОР В НАЦИОНАЛНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ФЕНОВЕТЕ

Гледай на живо

"Контра": Загуби ли Манчестър Сити ролята си на фаворит
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Матей Казийски не игра, но Милано спря Верона

Матей Казийски не игра, но Милано спря Верона

  • 19 фев 2024 | 12:01
  • 162
  • 0

Отборът на Рана (Верона), който е воден от Радостин Стойчев, загуби като гост от Алианц (Милано) с 0:3 (20:25, 23:25, 16:25) в мач от 20-ия кръг на италианската волейболна Суперлига, който се игра пред 2126 зрители в “Пала Лидо”.

Опитният Матей Казийски отново не беше в редиците на тима от Милано, тъй като се възстановява след контузия.

Японецът Юки Ишикава бе най-резултатен за Милано с 14 точки (5 аса, 47% ефективност в атака, 50% перфектно и 67% позитивно посрещане - +3).

Марко Вители се отличи с 13 точки (2 аса, 2 блока, 90% ефективност в атака - +7) и бе избран за MVP.

Осниел Мергерехо добави още 12 точки (3 аса, 2 блока, 58% ефективност в атака, 26% перфектно и 58% позитивно посрещане - +8).

Националът Алекс Грозданов игра цял мач за Верона, като завърши с 5 точки (1 ас, 1 блок, 100% ефективност в атака - -1).

Нумори Кейта заби 15 точки (1 ас, 2 блока, 44% ефективност в атака - +3) за Верона.

Донован Дзаворонок (1 ас, 1 блок) и Рок Можич (1 ас) добавиха по 9 точки.

Тимът на Верона е на 5-о място във временното класиране с 33 точки от 20 мача, колкото има и Алианц (Милано), който обаче има по-малко победи.

АЛИАНЦ (МИЛАНО) - РАНА (ВЕРОНА) 3:0 (25:20, 25:23, 25:16) 
МИЛАНО: Паоло Поро 3, Фере Регерс 11, Осниел Мергерехо 12, Юки Ишикава 14, Марко Вители 13, Агустин Лосер 8 - Дамиано Катаня-либеро (Никола Дзонта, Петър Дирлич 1) 
Старши треньор: РОБЕРТО ПИАЦА 
ВЕРОНА: Лука Спирито, Нумори Кейта 15, Донован Дзаворонок 9, Рок Можич 9, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 5, Ейдън Зингел 2 - Франческо Д’Амико-либеро (Франческо Сани 1) 
Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ. 

СНИМКИ: legavolley.it

Последвайте каналите ни в:

Още от Волейбол

"Българският" Локомотив (Новосибирск) с нова драматична загуба в Русия

"Българският" Локомотив (Новосибирск) с нова драматична загуба в Русия

  • 18 фев 2024 | 18:59
  • 2336
  • 7
Антоан Петров: Разполагам с интелигентни волейболистки, които могат да градят опит

Антоан Петров: Разполагам с интелигентни волейболистки, които могат да градят опит

  • 18 фев 2024 | 18:24
  • 801
  • 1
Петър Шопов: Доволен съм от представянето на волейболистките ми

Петър Шопов: Доволен съм от представянето на волейболистките ми

  • 18 фев 2024 | 18:13
  • 847
  • 1
Виктор Бодуров: Натиснахме повече със сервис и се получи

Виктор Бодуров: Натиснахме повече със сервис и се получи

  • 18 фев 2024 | 17:37
  • 913
  • 2
Самуил Вълчинов: Преследваме нивото, което поддържахме през първия полусезон

Самуил Вълчинов: Преследваме нивото, което поддържахме през първия полусезон

  • 18 фев 2024 | 17:28
  • 832
  • 1
Левски с убедителна победа над Дея спорт в "Демакс" лигата

Левски с убедителна победа над Дея спорт в "Демакс" лигата

  • 18 фев 2024 | 17:17
  • 1478
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Венци: Дават акъл такива, дето не са си избърсали гащите! Мишо никога не е бил послушник на Боби, той не е "бля-бля"

Венци: Дават акъл такива, дето не са си избърсали гащите! Мишо никога не е бил послушник на Боби, той не е "бля-бля"

  • 19 фев 2024 | 11:40
  • 2364
  • 17
Славия издигна кандидатурата на Михаил Касабов за президент на БФС

Славия издигна кандидатурата на Михаил Касабов за президент на БФС

  • 19 фев 2024 | 10:19
  • 6547
  • 54
Хиляди се стекоха пред паметника на Апостола! Всички футболисти на Левски се поклониха пред паметта му

Хиляди се стекоха пред паметника на Апостола! Всички футболисти на Левски се поклониха пред паметта му

  • 19 фев 2024 | 12:07
  • 1066
  • 4
Пламена Миткова пред Sportal.bg: Ако се представя добре на Европейското, ще мечтая и за Олимпиадата

Пламена Миткова пред Sportal.bg: Ако се представя добре на Европейското, ще мечтая и за Олимпиадата

  • 19 фев 2024 | 12:25
  • 102
  • 0
Лудогорец и ЦСКА 1948 с интересна уговорка за Чочев

Лудогорец и ЦСКА 1948 с интересна уговорка за Чочев

  • 19 фев 2024 | 10:30
  • 12352
  • 14
Лудогорец и Черно море ще трябва да защитят високите си амбиции

Лудогорец и Черно море ще трябва да защитят високите си амбиции

  • 19 фев 2024 | 08:00
  • 10523
  • 84

Видео акценти

Милано не остави шансове на Верона в "българскто" дерби в Серия А1

Волейбол

Милано не остави шансове на Верона в "българскто" дерби в Серия А1
Марек - Нефтохимик 0:3

Волейбол

Марек - Нефтохимик 0:3
Левски - Дея 1:3

Волейбол

Левски - Дея 1:3
Дея спорт ще гони дубъл в България

Волейбол

Дея спорт ще гони дубъл в България
Николай Николов: Ние сме като стар съветски ЗиЛ

Волейбол

Николай Николов: Ние сме като стар съветски ЗиЛ
Кадеду: Напълно заслужено печелим този приз

Волейбол

Кадеду: Напълно заслужено печелим този приз