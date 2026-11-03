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Кристиян Илиев: Опитът има влияние в такива мачове

  • 3 ное 2026 | 22:29
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Наставникът на волейболния Марица (Пловдив) Кристиян Илиев призна, че противникът е показал висока ефективност при играта през центъра в мача срещу азербайджанския Туран (Товуз) от квалификациите на Шампионската лига, но бе на мнение, че разликата в класите между двата отбора не е непреодолима.

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"Противникът игра наистина много ефективно през центровете. Ние не успяхме да дадем отговор на това. От друга страна обаче, ние успяхме да бием много хубав сервис и крайните ни нападатели бяха доста ефективни. Видяхме, че сме доста близко до много добър съперник и имаме голям шанс при гостуването", заяви след срещата Илиев.

"Естествено, че опитът има влияние в такива мачове, особено след двадесетата точка, когато се решава спечелването на геймовете. Ние точно там не успяхме да вземем максимално прецизни решения, а те ги взеха и това се видя. Ще отидем пределно мотивирани да играем в реванша. Ще дадем всичко от себе си да ги победим и да продължим напред", допълни той.

Снимки: CEV.EU

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