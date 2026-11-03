Марица с тежка загуба от шампиона на Азербайджан в квалификациите на ШЛ

Първенецът на България Марица (Пловдив) допусна тежка загуба в първия мач от третия квалификационен кръг на най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за жени. Маричанки паднаха като домакини на азербайджанския шампион Туран (Товуз) с 0:3 (22:25, 22:25, 20:25) в среща, играна тази вечер пред около 1000 зрители в зала "Колодрума".

Реваншът между двата тима е следващия вторник (10 ноември) от 16,00 часа българско време в Азербайджан. Марица трябва да спечели с какъвто и да е резултат, за да стигне поне до т.нар. "златен" гейм.

В началото на двубоя състезателките на Туран успяха да вземат предимство при 6:3, след което обаче българският шампион обърна при 8:7. Първото прекъсване в мача бе поискано от Марица, като резултатът при него бе 14:11 за гостите. Туран успя да запази преднината си при 19:16, но пловдивчанки не се отказаха и стигнаха до една точка разлика – 19:20. До края на гейма представителките на азербайджанския тим успяха да покажат хладнокръвие и затвориха частта с 25:22.

Втората част е по подобие на първата, като Туран дръпна с 10:7, но след това маричанки вдигнаха нивото си и успяха да обърнат при 11:10,когато дойде и първото прекъсване, поискано от гостите. Пловдивчанки успяха да поведат с 13:11, но след това гостите отново успяха да вдигнат своето равнище и да обърнат при 15:13. Туран успя да вземе аванс до 16:13, след което резултатът отново бе изравнен при 18:18. В крайна сметка шампионът на Азербайджан показа по-здрави нерви до края на частта и затвори гейма отново с 25:22.

Третият гейм пловдивчанки започнаха с лека преднина при 4:2, но първото прекъсване бе поискано от Кристиян Илиев, а резултатът бе обърнат до 5:8. Второто прекъсване бе поискано от гостите, а Марица успя да изравни резултата при 9:9. Туран успя да дръпне след средата на гейма, а следващото прекъсване дойде при резултат 13:17 в полза на гостите. До края на гейма жълто-сините не успяха да променят събитията на паркета и Туран затвори частта с 25:20, а с него и мача.

Най-резултатна за Марица стана Александра Китипова с 20 точки (1 блок, 3 аса, 48% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +16), докато Елена Бечева завърши с 15 точки.

За тима на Туран Хан Ю Ян реализира 15 точки (4 блока и 69% ефективност в атака - +13), а Елисавета Рубан и Джае Йеон Ли добавиха по 13 точки за победата.

МАРИЦА (ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ) - ТУРАН (ТОВУЗ, АЗЕРБАЙДЖАН) 0:3 (22:25, 22:25, 20:25)

МАРИЦА: Александра Китипова 20, Ана Пейичич 9, Боряна Ангелова 5, Елена Бечева 15, Маргарита Гунчева, Кая Николова 6 – Жана Тодорова-либеро (Дияна Борисова, Катерина Попова)

Старши треньор: КРИСТИЯН ИЛИЕВ

ТУРАН: елизавета Рубан 13, Хан Ю Ян 15, Ана Клегер Абел 6, Джае Йон Ли 13, Да Йон Ли 3, Мария Кирилюк 5 – Юлия Каримова-либеро (Джейран Иманова-либеро)

Старши треньор: ЗИЯ РАДЖАБОВ.

Снимки: CEV.EU

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