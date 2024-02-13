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  3. Обявиха съдиите за първия пролетен кръг

Обявиха съдиите за първия пролетен кръг

  • 13 фев 2024 | 18:21
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Обявиха съдиите за първия пролетен кръг

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за първия кръг от пролетния полусезон в efbet Лига. Дербито на върха между Лудогорец и Черно море ще бъде ръководено от Волен Чинков. 

Никола Попов ще свири битката между Пирин и Левски в Благоевград, а Радослав Гидженов е назначен на ЦСКА - София - Ботев (Враца).

Ето всички съдийски назначения:

16 февруари 2024 г., петък, 17:30 ч. 

ФК Хебър 1918 - ФК Локомотив 1929 

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев 
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Димо Стоянов Димов 
СН: Николай Георгиев Ангелов

17 февруари 2024 г., събота, 12:00 ч.

ФК Крумовград - ПФК Ботев АД 

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Кристиян Николов Колев 
СН: Александър Костадинов Костадинов

17 февруари 2024 г., събота, 14:30 ч. 

ПФК Славия 1913 - ПФК Берое - Стара Загора 

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Любомиров Минев 
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев 
СН: Ичко Лозев Лозев

17 февруари 2024 г., събота, 17:00 ч. 

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Левски 

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев 
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Петър Велизаров Митрев 
СН: Стефан Апостолов Апостолов

18 февруари 2024 г., неделя, 12:45 ч. 

ФК Етър ВТ - ФК ЦСКА 1948 

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Драгомир Руменов Милев 
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Светослав Станимиров Стойчев 
СН: Стоян Маринов Алексиев

18 февруари 2024 г., неделя, 15:15 ч. 

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев 
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов 
СН: Георги Крумов Виделов

18 февруари 2024 г., неделя, 17:45 ч. 

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев Враца 

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Михаел Петков Павлов 
СН: Валентин Желев Добрев

19 февруари 2024 г., понеделник, 16:00 ч. 

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море 

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов 
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов 
СН: Георги Василев Йорданов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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