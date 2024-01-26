Пълна бойна карта за второто издание на BKFC в България

Бойци от 13 държави ще премерят сили на второто издание на бойната верига “Bare Knuckle Fighting Championship” в България. На 22-и март “Арена София” отново ще бъде домакин на битки по правилата на бокса без ръкавици. Състезатели с опит във веригите ONE FC, GLORY, KSW и други престижни организации попадат в официално обявения списък от BKFC. Деветима българи също ще участват на събитието.
Ето го и пълния списък:
Главна битка на вечерта: Васо Бакочевич - Рамадан Нууман
Тони Маркулев - Калоян Колев
Зохраб Азимов. - Веселин Иванов
Юнуш Батан - Живко Стоименов
Доминик Есторер - Стив Паш
Мехди Барги - Николай Алексиев
Пьотр Барнек - Станой Табаков
Фелипе Майа - Ангел Петков
Томас Войтела - Илиян Адрианов
Даниела Граф - Никол Шафер
Руслан Тохтаров - Людвиг Волпер
Сакис Зампелос - Емил Енчев