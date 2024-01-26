Пълна бойна карта за второто издание на BKFC в България

Бойци от 13 държави ще премерят сили на второто издание на бойната верига “Bare Knuckle Fighting Championship” в България. На 22-и март “Арена София” отново ще бъде домакин на битки по правилата на бокса без ръкавици. Състезатели с опит във веригите ONE FC, GLORY, KSW и други престижни организации попадат в официално обявения списък от BKFC. Деветима българи също ще участват на събитието.

Ето го и пълния списък:

Главна битка на вечерта: Васо Бакочевич - Рамадан Нууман

Тони Маркулев - Калоян Колев

Зохраб Азимов. - Веселин Иванов

Юнуш Батан - Живко Стоименов

Доминик Есторер - Стив Паш

Мехди Барги - Николай Алексиев

Пьотр Барнек - Станой Табаков

Фелипе Майа - Ангел Петков

Томас Войтела - Илиян Адрианов

Даниела Граф - Никол Шафер

Руслан Тохтаров - Людвиг Волпер

Сакис Зампелос - Емил Енчев

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