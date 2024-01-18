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  3. Свободняците заминават за турнира "Анри Деглан"

Свободняците заминават за турнира "Анри Деглан"

  • 18 яну 2024 | 09:15
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Свободняците заминават за турнира "Анри Деглан"

Националите в свободната борба заминават за участие на турнира "Анри Деглан" в Ница.

В състава са Георги Вангелов, пети на Олимпийските игри в Токио 2020, както и Микяй Наим, втори в Европа.   Тимът е воден от треньорите Валентин Ангелов и Мариян Стойнев.

Следва пълният състав:
57 кг Ивайло Тисов, „Локомотив“, Пловдив
61 кг Георги Вангелов, Юнак-Локомотив“, Русе
61 кг Стилян Илиев, „Димитровград“
65 кг Микяй Наим, „Левски“
70 кг Калоян Атанасов, „Берое“, Стара Загора
74 кг Михаил Георгиев, „Ангел Гочев“, Созопол
92 кг Сали Салиев, „Олимпиец“, Търговище

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