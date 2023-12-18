Оспорвана битка при стрелците на Североизток (всички голмайстори – есен 2023)

Румен Николов и Хакан Шюкрю са най-резултатните футболисти през току що завършилия есенен полусезон на Североизточна Трета лига. По 10 гола вкараха нападателите, съответно на Септември (Тервел) и Бенковски (Исперих). С 8 попадения, призовата тройка допълва Даниел Халачев от Спартак II (Варна). Именно дубъла на „соколите“ е с най-успешната атака – 37 гола. С попадение по-малко са вкарали нападателите на лидера Лудогорец III (Разград).

Североизточна Трета лига – голмайстори – есен 2023

10 – Румен Николов – Септември (Тервел),Хакан Шюкрю – Бенковски (Исперих);

8 – Даниел Халачев – Спартак II (Варна);

7 – Петър Кирев – Лудогорец III (Разград), Симеон Иванов – Спартак II (Варна);

6 – Антонио Попов – Лудогорец III (Разград), Данило Полонский, Денис Юзджан Кадир – Фратрия (Варна), Ивайло Лазаров – Септември (Тервел), Георги Димитров – Доростол (Силистра), Дейвид Венциславов – Рилци (Добрич);

5 – Николай Николов – Лудогорец III (Разград), Пламен Аршев – Черно море II (Варна), Васил Андони, Денис Васин – Фратрия (Варна), Мартин Ковачев – Черноломец (Попово), Александър Александров, Мартин Янакиев, Александър Йорданов – Спартак II (Варна), Дони Дончев – Устрем (Дончево), Златин Боянов – Светкавица (Търговище);

4 – Николай Костадинов, Кристо Яначков – Черно море II (Варна), Кристиан Пешков – Септември (Тервел), Николай Илиев – Устрем (Дончево), Гюрсел Осман – Рилци (Добрич), Радослав Великов – Дунав II (Русе), Дани Братоев, Бисер Георгиев – Локомотив (Русе);

3 – Кристиян Николов, Георги Караиванов – Лудогорец III (Разград), Берк Бейхан, Александър Киров – Черно море II (Варна), Тихомир Кънев, Радостин Стоилов – Черноломец (Попово), Янаки Смирнов, Калоян Калчев – Доростол (Силистра), Ивелин Василев, Ерен Рубил – Бенковски (Исперих), Георги Георгиев, Боян Вълчев – Устрем (Дончево), Никола Тотев – Дунав II (Русе), Радослав Матеев – Кубрат;

2 – Александър Маринов, Никола Георгиев, Симеон Шишков, Димитър Иванов – Лудогорец III (Разград), Толга Мюрвет, Мартин Банев, Николай Златев – Черно море II (Варна), Ибрям Ибрям – Фратрия (Варна), Димитър Михалев – Септември (Тервел), Сонер Хюсеин, Десислав Петков – Черноломец (Попово), Хидает Хюсеин, Александър Янчев – Спартак II (Варна), Севдалин Стайков – Доростол (Силистра), Мартин Кирилов, Баръш Николаев, Симеон Митев, Стилиян Цеков – Рилци (Добрич), Младен Младенов, Райан Кръстев, Хасан Хасанов – Светкавица (Търговище);

1 – Йоан Йорданов, Никола Тодоров, Константин Димитров – Лудогорец III (Разград), Кристиян Иванов, Димитър Ковачев, Денис Корсо, Радослав Димитров Петров, Мирослав Милушев, Борис Стойков, Петър Маринов – Черно море II (Варна), Виктор Върбанов, Васил Добрев, Димитър Василев, Никола Борисов – Фратрия (Варна), Жечко Йорданов, Николай Иванов, Тодор Вълканов – Септември (Тервел), Диян Димитров, Беадир Беадиров, Озан Ремзи, Боян Димов – Черноломец (Попово), Мартин Стоилов, Николай Василев, Радослав Веселинов Петров – Спартак II (Варна), Цветослав Маринов, Костадин Иванов – Доростол (Силистра), Дилян Миков, Денис Ариф Кадир, Стефан Димов – Бенковски (Исперих), Васко Боев – Устрем (Дончево), Диан Минчев, Живодар Владев – Рилци (Добрич), Цветан Илиев, Зафер Инан, Димитър Колимечков – Светкавица (Търговище), Николай Енчев – Дунав II (Русе), Мирослав Георгиев, Мартин Иванов, Динко Станчев, Айкут Адемов – Локомотив (Русе), Емрал Тонер, Георги Петков – Кубрат.

Североизточна Трета лига – автоголове – есен 2023

1 – Георги Венциславов – Черно море II (срещу Доростол),

Танер Юсню – Септември Тервел (срещу Лудогорец III),

Драгомир Радев – Бенковски Исперих (срещу Септември Тервел),

Добромир Филипов – Локомотив Русе (срещу Кубрат),

Диян Иванов – Рилци (срещу Устрем).

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