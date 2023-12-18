Популярни
»
Игри

Участвай в националното преброяване на феновете и спечели страхотни награди

Гледай на живо

Какво не достигна на Ливърпул за победа в дербито срещу Манчестър Юнайтед - гледайте "Контра"
  1. Sportal.bg
  2. Септември 98 (Тервел)
  3. Оспорвана битка при стрелците на Североизток (всички голмайстори – есен 2023)

Оспорвана битка при стрелците на Североизток (всички голмайстори – есен 2023)

  • 18 дек 2023 | 15:11
  • 599
  • 0

Румен Николов и Хакан Шюкрю са най-резултатните футболисти през току що завършилия есенен полусезон на Североизточна Трета лига. По 10 гола вкараха нападателите, съответно на Септември (Тервел) и Бенковски (Исперих). С 8 попадения, призовата тройка допълва Даниел Халачев от Спартак II (Варна). Именно дубъла на „соколите“ е с най-успешната атака – 37 гола. С попадение по-малко са вкарали нападателите на лидера Лудогорец III (Разград). 

Североизточна Трета лига – голмайстори – есен 2023   

10 – Румен Николов – Септември (Тервел),Хакан Шюкрю – Бенковски (Исперих);

8 – Даниел Халачев – Спартак II (Варна);

7 – Петър Кирев – Лудогорец III (Разград), Симеон Иванов – Спартак II (Варна);

6 – Антонио Попов – Лудогорец III (Разград), Данило Полонский, Денис Юзджан Кадир – Фратрия (Варна), Ивайло Лазаров – Септември (Тервел), Георги Димитров – Доростол (Силистра), Дейвид Венциславов – Рилци (Добрич);

5 – Николай Николов – Лудогорец III (Разград), Пламен Аршев – Черно море II (Варна), Васил Андони, Денис Васин – Фратрия (Варна), Мартин Ковачев – Черноломец (Попово), Александър Александров, Мартин Янакиев, Александър Йорданов – Спартак II (Варна), Дони Дончев – Устрем (Дончево), Златин Боянов – Светкавица (Търговище);

– Николай Костадинов, Кристо Яначков – Черно море II (Варна), Кристиан Пешков – Септември (Тервел), Николай Илиев – Устрем (Дончево), Гюрсел Осман – Рилци (Добрич), Радослав Великов – Дунав II (Русе), Дани Братоев, Бисер Георгиев – Локомотив (Русе);

– Кристиян Николов, Георги Караиванов – Лудогорец III (Разград), Берк Бейхан, Александър Киров – Черно море II (Варна), Тихомир Кънев, Радостин Стоилов – Черноломец (Попово), Янаки Смирнов, Калоян Калчев – Доростол (Силистра), Ивелин Василев, Ерен Рубил – Бенковски (Исперих), Георги Георгиев, Боян Вълчев – Устрем (Дончево), Никола Тотев – Дунав II (Русе), Радослав Матеев – Кубрат;

– Александър Маринов, Никола Георгиев, Симеон Шишков, Димитър Иванов – Лудогорец III (Разград), Толга Мюрвет, Мартин Банев, Николай Златев – Черно море II (Варна), Ибрям Ибрям – Фратрия (Варна), Димитър Михалев – Септември (Тервел), Сонер Хюсеин, Десислав Петков – Черноломец (Попово), Хидает Хюсеин, Александър Янчев – Спартак II (Варна), Севдалин Стайков – Доростол (Силистра), Мартин Кирилов, Баръш Николаев, Симеон Митев, Стилиян Цеков – Рилци (Добрич), Младен Младенов, Райан Кръстев, Хасан Хасанов – Светкавица (Търговище);

– Йоан Йорданов, Никола Тодоров, Константин Димитров – Лудогорец III (Разград), Кристиян Иванов, Димитър Ковачев, Денис Корсо, Радослав Димитров Петров, Мирослав Милушев, Борис Стойков, Петър Маринов – Черно море II (Варна), Виктор Върбанов, Васил Добрев, Димитър Василев, Никола Борисов – Фратрия (Варна), Жечко Йорданов, Николай Иванов, Тодор Вълканов – Септември (Тервел), Диян Димитров, Беадир Беадиров, Озан Ремзи, Боян Димов – Черноломец (Попово), Мартин Стоилов, Николай Василев, Радослав Веселинов Петров – Спартак II (Варна), Цветослав Маринов, Костадин Иванов – Доростол (Силистра), Дилян Миков, Денис Ариф Кадир, Стефан Димов – Бенковски (Исперих), Васко Боев – Устрем (Дончево), Диан Минчев, Живодар Владев – Рилци (Добрич), Цветан Илиев, Зафер Инан, Димитър Колимечков – Светкавица (Търговище), Николай Енчев – Дунав II (Русе), Мирослав Георгиев, Мартин Иванов, Динко Станчев, Айкут Адемов – Локомотив (Русе), Емрал Тонер, Георги Петков – Кубрат.     

Североизточна Трета лига – автоголове – есен 2023

1 – Георги Венциславов – Черно море II (срещу Доростол),

Танер Юсню – Септември Тервел (срещу Лудогорец III),

Драгомир Радев – Бенковски Исперих (срещу Септември Тервел),

Добромир Филипов – Локомотив Русе (срещу Кубрат),

Диян Иванов – Рилци (срещу Устрем).

Последвайте канала ни в

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Базата на ДЮШ на Черно море грейна

Базата на ДЮШ на Черно море грейна

  • 18 дек 2023 | 13:43
  • 811
  • 3
Устрем (Дончево) нареди три контроли

Устрем (Дончево) нареди три контроли

  • 18 дек 2023 | 13:39
  • 754
  • 0
Балкан планира шест контроли, четири са договорени

Балкан планира шест контроли, четири са договорени

  • 18 дек 2023 | 13:30
  • 952
  • 1
8 години по-късно: Литекс отново обяви Гриша Ганчев за свой благодетел, “оранжевите” с впечатляващи финансови резултати

8 години по-късно: Литекс отново обяви Гриша Ганчев за свой благодетел, “оранжевите” с впечатляващи финансови резултати

  • 18 дек 2023 | 13:28
  • 17362
  • 47
Марек привлече атакуващ халф от Спартак (Варна)

Марек привлече атакуващ халф от Спартак (Варна)

  • 18 дек 2023 | 13:23
  • 1220
  • 0
Субсидията на Струмска слава се увеличава със 100 000 лева

Субсидията на Струмска слава се увеличава със 100 000 лева

  • 18 дек 2023 | 11:54
  • 1300
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец извади късмет при жребия в Европа, размина се с всички грандове и фаворити

Лудогорец извади късмет при жребия в Европа, размина се с всички грандове и фаворити

  • 18 дек 2023 | 15:14
  • 26454
  • 48
Вижте двойките на 1/8-финалите в Шампионската лига

Вижте двойките на 1/8-финалите в Шампионската лига

  • 18 дек 2023 | 12:52
  • 57528
  • 60
Наско Сираков покани НКП и "Левски на левскарите" на среща

Наско Сираков покани НКП и "Левски на левскарите" на среща

  • 18 дек 2023 | 14:18
  • 11860
  • 12
Изтеглиха жребият за плейофите за Лига Европа, труден жребий за Рома, Милан ще пътува до Франция

Изтеглиха жребият за плейофите за Лига Европа, труден жребий за Рома, Милан ще пътува до Франция

  • 18 дек 2023 | 14:25
  • 29156
  • 9
Пореден тежък удар по амбициите на Реал Мадрид

Пореден тежък удар по амбициите на Реал Мадрид

  • 18 дек 2023 | 09:31
  • 26695
  • 19
8 години по-късно: Литекс отново обяви Гриша Ганчев за свой благодетел, “оранжевите” с впечатляващи финансови резултати

8 години по-късно: Литекс отново обяви Гриша Ганчев за свой благодетел, “оранжевите” с впечатляващи финансови резултати

  • 18 дек 2023 | 13:28
  • 17362
  • 47

Видео акценти

Най-красивите голове за месец ноември в елитните групи

БГ Футбол

Най-красивите голове за месец ноември в елитните групи
Най-добрите спасявания за месец ноември в елитните групи

БГ Футбол

Най-добрите спасявания за месец ноември в елитните групи
Димитър Божкилов: Тежък жребий, очертават се доста мачове с ЦСКА

БГ Футбол

Димитър Божкилов: Тежък жребий, очертават се доста мачове с ЦСКА
Стойчо Младенов: Ще играем срещу най-добрия противник

БГ Футбол

Стойчо Младенов: Ще играем срещу най-добрия противник
Лудогорец - ЦСКА 1948 е дербито на 1/4-финалите за Купата

БГ Футбол

Лудогорец - ЦСКА 1948 е дербито на 1/4-финалите за Купата
Огромен успех за Лудогорец! "Орлите" завършиха втори в група "Н" и се класираха за елиминациите в Лигата на конференциите - на живо от Разград след 1:0 над Нордселанд

БГ Футбол

Огромен успех за Лудогорец! "Орлите" завършиха втори в група "Н" и се класираха за елиминациите в Лигата на конференциите - на живо от Разград след 1:0 над Нордселанд