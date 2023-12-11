Резултати от НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати:
Калъмбъс – Флорида 2:5
Едмънтън – Ню Джърси 4:1
Чикаго – Вашингтон 2:4
Монреал – Нешвил 1:2
Ню Йорк Рейнджърс – Лос Анджелис 4:1
Анахайм – Уинипег 2:4
Сиатъл – Минесота 0:3
Лас Вегас – Сан Хосе 5:4 след дузпи
Лидери в отделните дивизии:
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 39 точки, Флорида 36, Торонто 32
Столична дивизия: Ню Йорк Рейнджърс 39, Филаделфия 32, Ню Йорк Айлъндърс и Вашингтон по 31
Западна конференция
Централна дивизия: Уинипег и Колорадо по 34, Далас 33
Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 43, Ванкувър 37, Лос Анджелис 36