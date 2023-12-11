Резултати от НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати:

Калъмбъс – Флорида 2:5

Едмънтън – Ню Джърси 4:1

Чикаго – Вашингтон 2:4

Монреал – Нешвил 1:2

Ню Йорк Рейнджърс – Лос Анджелис 4:1

Анахайм – Уинипег 2:4

Сиатъл – Минесота 0:3

Лас Вегас – Сан Хосе 5:4 след дузпи

Лидери в отделните дивизии:

Източна конференция

Атлантическа дивизия: Бостън 39 точки, Флорида 36, Торонто 32

Столична дивизия: Ню Йорк Рейнджърс 39, Филаделфия 32, Ню Йорк Айлъндърс и Вашингтон по 31

Западна конференция

Централна дивизия: Уинипег и Колорадо по 34, Далас 33

Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 43, Ванкувър 37, Лос Анджелис 36

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