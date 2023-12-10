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  3. Илия Петков подписа предварителен договор със СКРА Белхатов

Илия Петков подписа предварителен договор със СКРА Белхатов

  • 10 дек 2023 | 12:36
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Националът Илия Петков е много близко до официален контракт с полския гранд СКРА Белхатов, обявиха от клуба.

Илия Петков вече е в Белхатов и днес ще премине медицински изследвания в тима на СКРА Белхатов.

Легендарен полски клуб може да привлече Илия Петков
Легендарен полски клуб може да привлече Илия Петков

Българският волейболист подписа предварителен договор със СКРА Белхатов, а положителните резултати от медицински тестове ще му позволят да се присъедини официално към отбора.

“27-годишният централен блокировач от България Илия Петков  е играл в отбори, печелили най-важните трофеи в България. Играчът дебютира и в националния отбор, с който игра, между другото, по време на европейските първенства през 2021 и 2023 г. Българският волейболист ще подсили блокадата на СКРА Белхатов”, написаха от клуба.

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Снимки: Startphoto

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