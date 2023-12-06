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  3. Ивайло Ненков ще ръководи мача от последния кръг на Втора лига между Янтра (Габрово) и Спартак (Варна)

Ивайло Ненков ще ръководи мача от последния кръг на Втора лига между Янтра (Габрово) и Спартак (Варна)

  • 6 дек 2023 | 11:00
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Ивайло Ненков ще ръководи мача от последния кръг на Втора лига между Янтра (Габрово) и Спартак (Варна)

Станаха ясни съдийските назначения за 20-ия кръг на Втора професионална лига. Ивайло Ненков ще ръководи битката между Янтра и Спартак (Варна), а главен съдия на сблъсъка между Спартак (Плевен) и Септември (София) ще бъде Мартин Величков. 

Първенство на България по футбол, Съдийски назначения за 20-ти кръг на Втора лига:

10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.
Спортист 2009 (Своге) - ПФК Марица (Пловдив)
ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Павлин Петков Петков
4-ТИ:    Владимир Николаев Кирилов                
СН:    Тихомир Димитров Костовски     
 
10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ОФК Спартак Плевен - ПФК Септември Сф
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Тодор Недялков Киров                
СН:    Йосиф Петров Ронков     
 
10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - ФК Струмска слава (Радомир)
ГС:    Вилиян Весков Видинов    АС1:    Марио Георгиев Данаилов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Иво Димитров Исаев                
СН:    Камен Михайлов Алексиев     
 
10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ПФК Монтана
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Петър Николаев Михов
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ФК Марек 1915 (Дупница) – ОФК Бдин 1923 (Видин)
ГС:    Иван Стефанов Иванов    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                
СН:    Стефан Спасов Иванов     
 
10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.
Черноморец 1919 (Бургас) - ОФК Беласица (Петрич)
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Александър Христов Апостолов    АС2:    Кристиян Ботев Минков
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
11 декември 2023 г., понеделник, 12:15 ч.
ОФК Янтра 2019 (Габрово) - Спартак 1918 (Варна)
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Георги Георгиев Спасов                
СН:    Георги Спасов Славов     
 
11 декември 2023 г., понеделник, 14:00 ч.
ПФК Лудогорец II (Разград) - ПФК Добруджа 1919 (Добрич)
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
11 декември 2023 г., понеделник, 14:00 ч.
ЦСКА 1948 II (София) - Дунав Русе
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                
СН:    Крум Добринов Стоилов     

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