Ивайло Ненков ще ръководи мача от последния кръг на Втора лига между Янтра (Габрово) и Спартак (Варна)

Станаха ясни съдийските назначения за 20-ия кръг на Втора професионална лига. Ивайло Ненков ще ръководи битката между Янтра и Спартак (Варна), а главен съдия на сблъсъка между Спартак (Плевен) и Септември (София) ще бъде Мартин Величков.
Първенство на България по футбол, Съдийски назначения за 20-ти кръг на Втора лига:
10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.
Спортист 2009 (Своге) - ПФК Марица (Пловдив)
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Павлин Петков Петков
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Тихомир Димитров Костовски
10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ОФК Спартак Плевен - ПФК Септември Сф
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Йосиф Петров Ронков
10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - ФК Струмска слава (Радомир)
ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Иво Димитров Исаев
СН: Камен Михайлов Алексиев
10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ПФК Монтана
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Петър Николаев Михов
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Красимир Иванов Василев
10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ФК Марек 1915 (Дупница) – ОФК Бдин 1923 (Видин)
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Стефан Спасов Иванов
10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.
Черноморец 1919 (Бургас) - ОФК Беласица (Петрич)
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Георги Иванов Хаджийски
11 декември 2023 г., понеделник, 12:15 ч.
ОФК Янтра 2019 (Габрово) - Спартак 1918 (Варна)
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Георги Спасов Славов
11 декември 2023 г., понеделник, 14:00 ч.
ПФК Лудогорец II (Разград) - ПФК Добруджа 1919 (Добрич)
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Николай Тодоров Петров
11 декември 2023 г., понеделник, 14:00 ч.
ЦСКА 1948 II (София) - Дунав Русе
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Крум Добринов Стоилов
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