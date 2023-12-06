Ивайло Ненков ще ръководи мача от последния кръг на Втора лига между Янтра (Габрово) и Спартак (Варна)

Станаха ясни съдийските назначения за 20-ия кръг на Втора професионална лига. Ивайло Ненков ще ръководи битката между Янтра и Спартак (Варна), а главен съдия на сблъсъка между Спартак (Плевен) и Септември (София) ще бъде Мартин Величков.

Първенство на България по футбол, Съдийски назначения за 20-ти кръг на Втора лига:



10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.

Спортист 2009 (Своге) - ПФК Марица (Пловдив)

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Павлин Петков Петков

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Тихомир Димитров Костовски



10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.

ОФК Спартак Плевен - ПФК Септември Сф

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Йосиф Петров Ронков



10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.

ФК Литекс Ловеч - ФК Струмска слава (Радомир)

ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Иво Димитров Исаев

СН: Камен Михайлов Алексиев



10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.

ФК Черноморец Балчик - ПФК Монтана

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Петър Николаев Михов

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Красимир Иванов Василев



10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.

ФК Марек 1915 (Дупница) – ОФК Бдин 1923 (Видин)

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Мартин Викторов Михайлов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Стефан Спасов Иванов



10 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.

Черноморец 1919 (Бургас) - ОФК Беласица (Петрич)

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Георги Иванов Хаджийски



11 декември 2023 г., понеделник, 12:15 ч.

ОФК Янтра 2019 (Габрово) - Спартак 1918 (Варна)

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Георги Спасов Славов



11 декември 2023 г., понеделник, 14:00 ч.

ПФК Лудогорец II (Разград) - ПФК Добруджа 1919 (Добрич)

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Николай Тодоров Петров



11 декември 2023 г., понеделник, 14:00 ч.

ЦСКА 1948 II (София) - Дунав Русе

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Крум Добринов Стоилов

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