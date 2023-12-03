Обявиха съдиите за мачовете от Купата

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за мачовете от 1/8-финалите на Sesame Купа на България. Сблъсъкът между Лудогорец и Локомотив (Пловдив) ще бъде ръководен от Георги Гинчев.
Столичното дерби Славия - ЦСКА - София е поверено на Никола Попов, а Васимир Ел-Хатиб ще свири Хебър - Левски.
Ето всички съдийски наряди:
5 декември 2023 г., вторник, 14:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Литекс Ловеч
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
СН: Атанас Петров Бозев
5 декември 2023 г., вторник, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Антон Симеонов Генов
6 декември 2023 г., сряда, 14:30 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Левски
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Стоян Маринов Алексиев
6 декември 2023 г., сряда, 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев
СН: Борис Димитров Борисов
7 декември 2023 г., четвъртък, 14:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
СН: Валентин Желев Добрев
7 декември 2023 г., четвъртък, 17:30 ч.
ФК Етър ВТ - ПФК Ботев АД
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Васил Петров Минев
СН: Милко Петков Николов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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