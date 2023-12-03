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  3. Обявиха съдиите за мачовете от Купата

Обявиха съдиите за мачовете от Купата

  • 3 дек 2023 | 18:08
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Обявиха съдиите за мачовете от Купата

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за мачовете от 1/8-финалите на Sesame Купа на България. Сблъсъкът между Лудогорец и Локомотив (Пловдив) ще бъде ръководен от Георги Гинчев.

Столичното дерби Славия - ЦСКА - София е поверено на Никола Попов, а Васимир Ел-Хатиб ще свири Хебър - Левски.

Ето всички съдийски наряди:

5 декември 2023 г., вторник, 14:00 ч. 
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Литекс Ловеч 
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлета Веселинова Рашкова 
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева 
СН: Атанас Петров Бозев

5 декември 2023 г., вторник, 17:30 ч. 
ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев 
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков 
СН: Антон Симеонов Генов

6 декември 2023 г., сряда, 14:30 ч. 
ФК Хебър 1918 - ПФК Левски 
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев 
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев 
СН: Стоян Маринов Алексиев

6 декември 2023 г., сряда, 17:30 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев 
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев 
СН: Борис Димитров Борисов

7 декември 2023 г., четвъртък, 14:30 ч. 
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Кристиян Николов Колев 
СН: Валентин Желев Добрев

7 декември 2023 г., четвъртък, 17:30 ч. 
ФК Етър ВТ - ПФК Ботев АД 
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков 
4-ТИ: Васил Петров Минев 
СН: Милко Петков Николов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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