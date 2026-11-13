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128 години от рождението на един от основателите на Левски

  • 13 ное 2026 | 09:56
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128 години от рождението на един от основателите на Левски

Днес се навършват 128 години от рождението на Цветан Генев - Цеко. Той е роден през далечната 1898 година в град Шумен, но семейството му скоро след това се премества да живее в София. Син е на великия български генерал от Балканската война Никола Генев.

Генев е един от основателите на Левски, а от 1915 година е негов основен нападател. За "сините" играе общо 13 сезона до 1927 година. Дебютира на 1 април 1915 година, едва на 16 години, 4 месеца и 18 дни в приятелски мач срещу Славия (0:1). Има 53 мача и 53 гола в шампионата и над 100 международни и приятелски срещи. Трикратен столичен шампион (1923, 1924 и 1925 година). Генев е бил играч с много добра техника и висока резултатност. Вдъхновител на отбора в онези години.

За националния отбор на България записва 3 мача. Участник е в VIII-те летни олимпийски игри в Париж.

Освен като основател на клуба влиза в историята и като първия треньор на Левски, който печели шампионската титла (1932/33 година). Член на управителния съвет на Левски. Ръководил е и националния отбор на България. Отива си от този свят на 4 март 1945 година.

"ПФК Левски се прекланя пред светлата памет на Цветан Генев - Цеко", написаха от "Герена".

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